A Câmara de Vidigueira, no Alentejo, fechou equipamentos municipais e suspendeu o atendimento público presencial, devido ao “aumento substancial” de casos de infeção pelo vírus que provoca a doença Covid-19 no concelho.

Em comunicado, a autarquia, do distrito de Beja, explica que adotou aquelas medidas “tendo em conta a evolução dos níveis de propagação da doença e a necessidade de garantir condições de segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos de contágio” no concelho.

O município refere que Vidigueira registou um “aumento substancial” de casos na última semana, mas “mantém-se na situação de risco moderado” na atualização da lista dos concelhos de risco anunciada na quinta-feira pelo Governo, porque a avaliação foi feita tendo “em conta um intervalo de datas que não contemplou ainda a atual realidade do concelho e que terá efeitos apenas na próxima avaliação”.

Segundo o município, estão fechados ao público os polidesportivos, o estádio, o pavilhão e o museu municipais e os centros Social e Multifacetado de Novas Tecnologias, na vila de Vidigueira, e o Centro Interpretativo do Vinho da Talha e o sítio arqueológico de S. Cucufate, em Vila de Frades. Com o atendimento público presencial suspenso, o município está a privilegiar os contactos por telefone ou via digital.

A Câmara de Vidigueira refere que está “em permanente contacto e estreita colaboração” com as autoridades de saúde pública para “avaliação da situação” e para que possam ser alteradas as medidas adotadas ou tomadas outras complementares.

O município recomenda à população para permanecer em casa e evitar ajuntamentos e circular na via pública “sempre que possível” e reforça a importância do cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A autarquia lembra que mantém a funcionar o projeto “Estamos cá por si!” para garantir um contacto de proximidade e a assistência à população mais vulnerável e de risco, nomeadamente idosos, doentes crónicos ou infetados com o vírus da Covid-19 e pessoas em isolamento profilático sem suporte familiar.

O projeto visa satisfazer as necessidades básicas dos destinatários para que não tenham de sair de casa e os interessados devem ligar para o número de telemóvel 964369497 ou contactar o município ou as juntas de freguesia do concelho. A Câmara de Vidigueira também mantém a funcionar a linha de apoio psicológico à população, prestado por uma psicóloga do Serviço de Ação Social da autarquia, através do número de telemóvel 969228809.

A mais recente atualização da situação epidemiológica no concelho de Vidigueira, publicada no domingo no sítio de Internet do município, regista 110 pessoas infetadas pelo vírus da Covid-19 desde o início da pandemia, das quais 91 estão com infeções ativas, 18 já recuperaram e uma morreu.