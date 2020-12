O presidente da Câmara do Porto revelou esta segunda-feira ter disponibilizado apoio logístico para a vacinação contra a Covid-19 à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), admitindo a cedência de dois locais para instalar centros de vacinação.

Para a vacina da Covid, a Câmara do Porto está disponível. Da mesma maneira que disponibilizamos dois locais para o rastreio da Covid, no Parque da Cidade e em São Roque, admitimos, por exemplo que possa ser montada uma grande tenda num sítio qualquer ou em dois sítios da cidade”, afirmou Rui Moreira, durante a reunião do executivo.