A corrida de São Silvestre da Amadora foi esta segunda-feira cancelada devido à pandemia de Covid-19, com a organização a referir que não existem condições de saúde pública para realizar a prova em “absoluta segurança”.

Inicialmente prevista para o último dia do ano, e considerando o atual enquadramento pandémico a nível nacional e municipal, o Desportivo Operário do Rangel, após cuidada ponderação por parte da sua direção e Mesa da Assembleia Geral, crê que não se encontram reunidas as necessárias condições de saúde pública para a organização, em absoluta segurança, de uma prova com esta natureza e especificidade”, explicou a organização em comunicado.