O governo sueco anunciou esta segunda-feira que fechou a sua fronteira com a Dinamarca, alegando motivos de saúde, já que foram detetados casos da nova estirpe do coronavírus cuja expansão é considerada descontrolada no Reino Unido.

O principal objetivo do encerramento da fronteira entre os dois países vizinhos é impedir que os dinamarqueses façam compras na Suécia, já que as lojas estão fechadas no lado dinamarquês, explicou o ministro do Interior sueco, Mikael Damberg, em conferência de imprensa.

A Dinamarca é um dos países onde foi identificada uma mutação do coronavírus SARS-CoV-2, inicialmente identificada no Reino Unido e apresentada como mais contagiosa.

As autoridades britânicas alertaram, no sábado, a Organização Mundial da Saúde sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.

Além do Reino Unido e da Dinamarca, a variante do coronavírus já foi identificada em locais tão diferentes como a Bélgica, Gibraltar (território britânico situado no extremo sul de Espanha e reivindicado por Madrid), os Países Baixos, a Itália, a África do Sul ou a Austrália.