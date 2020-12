A entidade que regula os destinos da F1, a Federação Internacional do Automóvel (FIA), anunciou que não só desenvolveu gasolina 100% sustentável e neutra em carbono, produzida sem recurso a derivados do petróleo, como enviou os primeiros barris do novo combustível para as equipas de F1 que possuem motores próprios, ou seja, a Ferrari, Mercedes e Renault.

Jean Todt, o presidente da FIA, defende que a organização que dirige “assume a responsabilidade em liderar a competição motorizada rumo a um futuro com emissões de carbono mais reduzidas, para reduzir o impacto ambiental e contribuir para um planeta mais verde”. Todt salienta ainda que “a nova gasolina sustentável, produzida a partir de bio-resíduos e capaz de alimentar um motor de F1, prova que estamos a dar mais um significativo passo em frente”. E não é o primeiro, pois foi igualmente a FIA que impôs os motores híbridos na F1, em final de 2013.

Appreciating @F1 drivers strong commitment to #Environment. Many thanks to all of them. Today, @FIA and the entire motor sport and mobility family take a new step forward with an ambitious strategy: carbon neutrality from 2021 and net zero status by 2030. Watch the video: pic.twitter.com/ck8O6IZ6Cm

— Jean Todt (@JeanTodt) December 17, 2020