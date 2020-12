Madonna utilizou o Instagram para alertar os seus seguidores sobre as novas políticas de privacidade daquela rede social. Num vídeo partilhado no domingo, a cantora de 62 anos acusa Mark Zuckerberg, que detém o Instagram, de querer espiar os utilizadores.

“As novas políticas de cibervigilância do Instagram permitem que Mark Zuckerberg vos espie e às vossas famílias, roube os vossos segredos mais íntimos e controle a vossa obediência aos desígnios do governo em todos os vossos equipamentos — incluindo a televisão — e venda os vossos dados ao governo e à indústria ou vos puna por desobediência”, disse a cantora no vídeo. Madonna acusa ainda Zuckerberg de ter uma postura ditatorial. “Isto é assustador (…) A ditadura começou”, remata.

O comentário de Madonna surge numa altura em que vários utilizadores do Instagram se mostraram preocupados com a nova política desta rede social, em vigor desde domingo, que alegadamente permite que a plataforma exclua conteúdo sexualmente sugestivo.

We're seeing some confusion that our Terms of Use update is targeted at sex workers. We want to reassure our community that this isn't true, and nothing will change about the way we enforce our policies on 12/20. (1/2)

— Instagram Comms (@InstagramComms) December 16, 2020