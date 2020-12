Artigo em atualização

Enquanto falava sobre o caso SEF, Marcelo Rebelo de Sousa começou por tentar fugir à questão se Eduardo Cabrita tem condições para continuar já que “o candidato é Presidente até dia 9 de março” e “que o candidato só pode dizer o que o Presidente pode dizer”. O Presidente da República apontou, no entanto, de forma velada a porta da saída a Eduardo Cabrita, dizendo que a diferença para Constança Urbano de Sousa é que o atual ministro da Administração Interna não pediu a exoneração.

Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que foi tão duro como Cabrita como foi com Constança Urbano de Sousa. O Presidente explica que, na altura, “disse que valia a pena pensar se quem, no plano da administração pública, exercia funções que tinham conduzido a certo resultado, seria indicada a mudança para essas mesmas pessoas”. Agora diz que fez parecido: “Usei no outro dia uma expressão que era paralela a essa num plano diferente”. Diferença: “A senhora ministra pediu a exoneração na altura, agora não tenho conhecimento que tenha havido pedido nem proposta de exoneração do senhor ministro da Administração Interna”.

Ainda sobre o que levou à morte de um cidadão ucraniano às mãos do SEF, Marcelo Rebelo de Sousa diz que “houve uma consequência política que foi a saída da diretora do SEF e a reestruturação do SEF”.

Relativamente ao caso Tancos, Marcelo lembra que “tomou a iniciativa” de ir a Tancos e viu que a fechadura que existia era tipo “marquise” e o cadeado do tipo de uma “bicicleta”. Em entrevista no Jornal das 8, da TVI, o candidato presidencial acredita que “vai haver uma decisão mais rápido do que se temia a certa altura” porque é “fundamental para a própria dignidade do Estado de Direito democrático”.

Questionado sobre o facto de o Ministério Público considerar que o antigo chefe da Casa Militar teve conhecimento do caso antes do momento que é indicado pelo Presidente (que diz ter sabido pela comunicação social), Marcelo diz que soube que as munições foram encontradas através de uma notícia da Lusa. Diz ainda que não afastou o chefe da Casa Militar e que ele simplesmente “passou à reserva”.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que nunca se sentiu enganado pelo ministro da Defesa por ficou “com a convicção” de que Azeredo Lopes não sabia nem antes nem depois do roubo nem da simulação que levou a que fossem encontradas as munições.