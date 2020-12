“Come o pequeno-almoço, que te faz bem”. Durante anos, ouvimos este conselho dos nossos pais e, possivelmente, muitos de nós já o transmitimos aos nossos filhos. As respostas, vindas de crianças sonolentas e, por vezes, com mau humor matinal, podem ser várias, mas nem sempre as mais recetivas: “Não quero”, “Não gosto”, “Não tenho fome” ou até o desafiante, “Mas porquê?”. O pequeno-almoço é mesmo uma das refeições mais importantes do nosso dia e, por isso, é importante que tomá-lo se torne um hábito antes da saída para a escola. O corpo agradece e as notas também.

Porque é tão importante tomar o pequeno-almoço

Depois de 8-12 horas sem comer, durante o sono, o pequeno-almoço é a primeira oportunidade do dia para quebrarmos o jejum noturno e darmos ao nosso corpo todos os nutrientes de que precisa para funcionar bem. Sabia que crianças que tomam o pequeno-almoço têm maior probabilidade de suprir as suas necessidades nutricionais diárias relativamente às que não fazem esta refeição? E como hábitos saudáveis andam normalmente de mãos dadas, crianças que tomam o pequeno-almoço tendem a ter uma alimentação mais saudável e equilibrada de um modo geral (comem habitualmente mais fruta, leite e menos gordura saturada) e praticam mais atividade física em comparação às crianças que saltam a primeira refeição do dia. O resultado? Uma maior probabilidade de manterem o peso ideal, ajudando a combater a obesidade.

O pequeno-almoço é amigo das notas

Crianças que tomam o pequeno-almoço têm habitualmente melhor memória e maior capacidade de concentração o que se traduz num melhor aproveitamento. Mas, atenção: não só é muito importante tomar o pequeno-almoço todos os dias, mas o que as crianças comem também faz toda a diferença. Escolher os alimentos certos, ricos em cereais integrais, fibra e proteína e pobres em açúcares e gorduras saturadas, contribui muito para que as crianças tenham um melhor desempenho cognitivo. Por outro lado, crianças que não tomam o pequeno-almoço têm maiores dificuldades em manter-se atentas na escola e ficam mais facilmente cansadas, irrequietas e irritáveis.

Para tornar o pequeno-almoço mais prático

A verdade é que nem sempre os pais têm toda a disponibilidade do mundo para preparar um pequeno-almoço super elaborado. Na correria da manhã, podem cair na tentação de colocar na mesa alimentos que não são os mais interessantes do ponto de vista nutricional. A boa notícia é que há algumas estratégias que, aliadas à capacidade de planeamento, tornam a preparação do pequeno-almoço muito mais prática:

Recheie a sua despensa de boas opções;

No fim de semana, aproveite para planear as refeições da semana, incluindo o pequeno-almoço, para garantir que tem à mão opções saudáveis e variadas em cada dia;

Adiante-se e prepare o que for possível na noite anterior, como colocar a mesa;

Acorde a família dez minutos mais cedo;

Deixe o seu filho ajudar a preparar o pequeno-almoço;

Para os dias em mesmo assim o tempo não chega para um bom pequeno-almoço em casa, tenha alternativas prontas a levar – como fruta fresca, iogurtes ou smoothies, frutos secos

O que incluir num pequeno-almoço equilibrado

Um pequeno-almoço saudável e equilibrado deve ser também diversificado – de boas opções, claro! Inclua alimentos do grupo dos cereais (de preferência integrais), fruta (da época, sempre que possível) e laticínios (como o leite, iogurtes e/ou queijo, fontes de cálcio, importante para os ossos e dentes).

Uma opção que pode combinar com estes três tipos de alimentos é o Nesquik All Natural Papas de Aveia e Cacau e o Nesquik All Natural Papas de Aveia Maçã e Cacau. Estas opções são práticas e, acima de tudo, nutritivas. Com o delicioso sabor a Nesquik, os seus filhos já não se vão recusar a tomar o pequeno-almoço. Estas papas de aveia são feitas com ingredientes 100% naturais e contêm 72% de aveia, o que significa que são ricas em fibra. Classificadas com o Nutri-Score A (verde escuro), as Papas de Aveia Nesquik são para além de saborosas, nutricionalmente equilibradas.

São muito simples de preparar:

Junte 40g (4 colheres de sopa) de Nesquik All Natural Papas de Aveia e Cacau ou Nesquik All Natural Papas de Aveia Maçã e Cacau a 125 ml de leite meio gordo.

Para cozinhar, tem três alternativas:

1. A forma mais prática é colocar no micro-ondas, na temperatura media (600 WATT), durante 2 minutos;

2. A forma tradicional, para obter a textura de papa de aveia, é cozinhar numa panela, mexendo até absorver o leite. Consumir passados 2-4 minutos da preparação;

3. A forma mais rápida é juntar com o leite mexer e deixar absorver. Então, e a fruta? Não, não nos esquecemos. São o topping perfeito para estas papas de aveia. Corte em cubinhos uma maçã, em rodelas uma banana ou outro fruto de que o seu filho goste, coloque por cima, dê asas à imaginação e está pronto a comer!

E se o seu filho não tiver fome de manhã?

Se o seu filho não tem fome logo que acorda, a melhor solução é ter um pequeno-almoço saudável pronto a levar, que possa comer a caminho da escola ou entre as aulas. Pode, por exemplo, colocar-lhe fruta fresca, cereais integrais, frutos secos ou uma sandes de queijo ou ovo na lancheira.