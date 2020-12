O Governo decidiu clarificar que cidadãos nacionais e legalmente residentes em Portugal que viajem desde o Reino Unido sem teste negativo à Covid-19 vão poder realizá-lo no aeroporto onde aterrem de forma transitória. Este comunicado surge após vários cidadãos nacionais terem sido impedidos de embarcar no aeroporto de Heathrow pela TAP, em Londres, ao que revelou o Expresso.

Transitoriamente, os cidadãos nacionais e legalmente residentes em Portugal que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste negativo sejam encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito (ficando em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde)”, lê-se no comunicado do ministério das Infraestruturas e da Habitação ao que o Observador teve acesso.

Já no passado domingo, o ministério da Administração Interna tinha em comunicado referido que “os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito”.

Ainda assim, esta segunda-feira, existiram problemas no embarque de vários cidadãos nacionais no aeroporto de Heathrow, em Londres, em voos da TAP, ao que soube o Expresso. À rádio Observador, Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, reconheceu dificuldades de embarque a quem não tinha realizado previamente teste à Covid-19 e salientou que o consulado em Londres está a acompanhar a situação para que não haja prejuízo para os passageiros.

No comunicado do ministério das Infraestruturas e da Habitação, o Governo português adianta ainda que “está ciente da situação difícil de gerir por parte das companhias aéreas, nomeadamente quanto à questão contraordenacional e quanto aos cidadãos que se preparavam para embarcar no Reino Unido com destino a Portugal e que não dispunham ainda de um teste negativo ao SARS-COV-2”.

As medidas de controlo da circulação de passageiros provenientes do Reino Unido surgiram após ter sido conhecida uma nova variante do vírus SARS-CoV-2.