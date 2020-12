A Agência Europeia de Medicamentos (EMA na sigla inglesa) e a Comissão Europeia aprovaram, esta segunda-feira, a vacina da Pfizer/BioNTech contra o novo coronavírus.

O regulador europeu recomendou a aprovação para a autorização condicional de comercialização da vacina após uma reunião do comité de peritos, o Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP), que teve início esta manhã, pelas 9h (10h em Amesterdão, sede da EMA). O anúncio foi feito esta tarde, durante um briefing após o encontro, e horas mais tarde chegou a luz verde final por parte da Comissão Europeia.

A autorização condicional de comercialização implica que os fabricantes continuem a apresentar os resultados do estudo da vacina e que seja feita uma monitorização apertada da segurança do medicamento. No entanto, considera-se que já existem dados suficientes que garantam a qualidade, segurança e eficácia do medicamento, daí esta autorização.

A responsável acrescentou ainda que a recomendação de aprovação para a autorização condicional de comercialização é válida para os 27 Estados-membros “ao mesmo tempo” e que a vacina é eficaz a prevenir a Covid-19 em pessoas a partir dos 16 anos.

Esta vacina “é o resultado de uma mobilização sem igual e de uma partilha de informação” entre várias entidades ligadas à Saúde, como cientistas, indústria, reguladores, profissionais de saúde, entre outros. Foi isto que permitiu que a vacina demorasse pouco tempo a ser aprovada, mas garantindo na mesma a sua segurança.

Aliás, a diretora da EMA quis deixar claro que apesar de ter havido uma aceleração no processo de avaliação da vacina da Pfizer, a “prioridade” foi “garantir a segurança da vacina”.

A responsável recordou que o processo de avaliação continua da vacina da Pfizer/BioNTech começou em outubro e que a 1 de dezembro as farmacêuticas pediram uma autorização de utilização condicional. Cooke referiu que em apenas 11 semanas se conseguir chegar a esta recomendação, quando por norma demoram um ano. Um processo que foi facilitado não só pelo envolvidos de várias entidades, como pelas provas científicas do estudo.

Ainda no briefing, a diretora-executiva da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) abordou a questão do “intenso debate” em praça pública que se viveu em torno da vacina, com alguns a pedirem “uma aprovação mais rápida” e outros a dizerem que a aprovação estava ir “demasiado depressa”. O regulador europeu, garante Emer Cooke, manteve o seu caminho, guiando-se pela “força dos resultados científicos e nada mais”.

“Os resultados mostram de forma convincente que os benefícios são maiores do que os riscos da vacina”, afirmou a diretora, acrescentando que a EMA vai continuar a “recolher e analisar dados” relativamente a esta vacina.

Emer Cooke indicou ainda que a EMA irá divulgar mais detalhes sobre a avaliação que foi feita à vacina da Pfizer/BioNTech.

“Reconhecemos que as vacinas vão apenas a ajudar no combate à pandemia se a população tiver confiança na nossa autorização”, disse ainda Cooke, referindo que o regulador tem o dever de “transparência” para que as pessoas possam tomar a melhor decisão relativamente à vacina.

A responsável pelo regulador europeu indicou ainda que “não há provas” de que a vacina não irá funcionar na nova variante de Covid-19.

Emer Cooke referiu que ainda não estamos “num ponto de viragem” relativamente a esta pandemia e que vai demorar algum tempo até que haja um número suficiente de vacinas para garantir que todas as pessoas estão vacinadas e acabar com a doença.

A responsável pela EMA referiu que continuam a chegar “novas informações” relativamente ao novo coronavírus, nomeadamente a questão da nova variante de Covid-19, e o regulador tem de continuar a sua avaliação.

Cooke apelou ainda a que se continuem as medidas de segurança para impedir a transmissão da doença como seguir as indicações das autoridades de saúde, o uso de máscaras, lavagem de mãos e distanciamento social.

Também no briefing, Harald Enzmann, responsável pelo CHMP, destacou o facto de o estudo clínico da vacina da Pfizer/BioNTech ter tido um elevado número de participantes idosos, o que não é comum neste tipo de estudo. Mais concretamente, fizeram parte do estudo mais de 1.600 pessoas com mais de 75 anos.

A EMA autorizou a vacina a partir dos 16 anos e para os mais novos ficou acordado com a Pfizer um “plano de investigação pediátrica”. Quanto às grávidas, uma vez que não existem dados suficientes, o regulador europeu recomendou uma “decisão caso a caso” e pôs em prática “medidas” que vão permitir ter um maior conhecimento relativamente a este grupo específico, indicou Enzmann.

O responsável pela CHMP sublinhou ainda que o estudo clínico feito para esta vacina foi “um dos maiores” que alguma vez avaliaram para uma vacina, mas ainda assim, tratando-se de uma aprovação condicional, as farmacêuticas terão de submeter mais informações. Até porque, exemplificou Enzmann, ainda não se sabe se uma pessoa que foi vacinada pode ou não transmitir o vírus.

Sabine Straus, responsável pelo comité de segurança da EMA, indicou que mais de 80 mil pessoas foram vacinadas durante o estudo clínico e destas, mais de 10 mil foram seguidas após terem recebido a segunda dose da vacina. Os efeitos adversos mais comuns foram dor na região onde foi dada a injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e febre. Efeitos ligeiros e que duraram entre um a dois dias.

Straus referiu ainda que, durante a avaliação, receberam “uma pequena quantidade” de relatos de reações alérgicas à vacina por parte de países que já tinham iniciado a imunização. Tendo isto em conta, o regulador europeu indicou que as pessoas devem ficar em observação pelo menos durante 15 minutos após a administração da vacina.

A responsável pelo comité de segurança indicou ainda que a Pfizer terá de enviar todos os meses novas informações sobre a vacina — por norma isso só tem de ser feito de seis em seis meses — e que a EMA pediu a a centros académicos para realizarem estudos científicos independentes de forma a monitorizar a segurança da vacina “na sua aplicação na vida real”, além dos estudos que as farmacêuticas terão de apresentar.

Horas após a luz verde por parte da EMA, a vacina teve aprovação final por parte da Comissão Europeia. Inicialmente foi avançado que seria precisos dois dias para esta aprovação, mas acabou por se conseguir “encurtar o processo de consulta” por parte dos Estado-membros, avançou uma fonte da Comissão ao Politico.

“Hoje acrescentamos um capítulo importante na nossa luta conta a Covid-19. Tomámos a decisão de disponibilizar aos cidadãos europeus a primeira vacina contra Covid-19. Demos autorização condicional de comercialização à vacina produzida pela BioNTech e pela Pfizer”, afirmou a presidente da Comissão Europeia num vídeo divulgado na sua página de Twitter.

