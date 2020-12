Acusado de prevaricação pelo Ministério Público (MP) no âmbito do Caso Selminho, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, considera a acusação “infundada”, “infame” e “ultrajante”, prometendo defender-se de uma acusação que, segundo o próprio, “assenta em conclusões completamente falsas, tendo em vista única e exclusivamente manchar” o seu bom nome e roubar honorabilidade”.

De acordo com a acusação, deduzida no passado dia 10 de dezembro, o Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto acusa o presidente da Câmara Municipal do Porto da “prática de um crime de prevaricação”, no âmbito do caso Selminho. O MP considerou que o presidente “violou os deveres de legalidade, de prossecução do interesse público e de imparcialidade, em decisões que tomou na gestão de um conflito que opunha o município a uma sociedade comercial”.

Moreira afirma que esta mesma acusação surge “objetivamente no conteúdo no tempo e no propósito como uma peça de combate político-partidário”, o que se lhe “afigura no mínimo lamentável e indigno no estado de direito democrático.”

Na reunião de executivo municipal desta segunda-feira, onde prometeu falar sobre a acusação do Ministério Público que se tornou pública na passada sexta-feira, Rui Moreira esclarece que é “absolutamente falso e mentiroso” que alguma vez tenha beneficiado a empresa da família enquanto presidente do município do Porto.

Quero deixar bem claro, pela enésima vez, que é absolutamente falso, e mentiroso, que alguma vez tenha tido, enquanto presidente da Câmara, qualquer intervenção, ato, participação ou, sequer, sugestão junto dos serviços da Câmara ou dos advogados que a representaram, no que respeita a qualquer questão ou processo que opôs a Câmara Municipal do Porto à empresa Selminho, que é da minha família e de que, indiretamente, sou sócio.”

Este é um processo antigo e polémico que marcou sobretudo a campanha eleitoral do segundo mandato de Rui Moreira. “Era preciso ser muito tolo, e disso ainda não me acusaram, para que depois de me ter candidatado, e recandidatado, ao cargo que hoje exerço, em nome de valores éticos, me colocasse numa posição tão frágil e de tão óbvia contradição com estes valores.”

O MP concluiu que o arguido, tendo tomado posse como presidente da autarquia em outubro de 2013, determinou que “o município alterasse, nomeadamente nesta ação, a posição jurídica e/ou urbanística que vinha sucessivamente adotando, quer nos litígios judiciais, quer nos procedimentos administrativos, relativamente à pretensão da sociedade comercial de construir no referido terreno.

“Tal alteração de posição foi motivada pela intenção de beneficiar a sociedade comercial de que era sócio com os referidos familiares; e que se concretizou na assunção pelo município, em transação judicialmente homologada em setembro de 2014”, refere a acusação.

Esta transação foi realizada, segundo o MP, “sem qualquer autorização da assembleia municipal, do compromisso de diligenciar, nomeadamente durante a revisão do plano diretor municipal, pela alteração da qualificação do solo do terreno da sociedade comercial, de modo a que esta pudesse aí construir, e na aceitação de submeter a um tribunal arbitral a fixação de uma indemnização devida à sociedade comercial caso as alterações ao plano diretor municipal não fossem efetuadas”.

Rui Moreira confirmou na sexta-feira que foi acusado pelo MP de um crime de prevaricação no âmbito do caso Selminho, cuja acusação diz que “ser completamente descabida e infundada”.

“Esta acusação é muito estranha, tanto no conteúdo como no momento em que é deduzida, mas estou absolutamente tranquilo e não deixarei de tudo fazer para que sejam apuradas todas as responsabilidades”, defendeu o autarca, em resposta à Lusa.

Sublinhando que só teve acesso ao processo em questão na quinta-feira, o independente afirma que a acusação é “completamente descabida e infundada” e refere que “os factos agora usados são exatamente os mesmos que já tinham sido analisados pelo Ministério Público que, em meados de 2017, considerou não existir qualquer ilicitude” no seu comportamento, tendo arquivado o processo

Moreira remete, contudo, mais esclarecimentos para a reunião do executivo de segunda-feira, altura em que fará, no período antes da ordem do dia, uma declaração “mais aprofundada sobre o caso”.