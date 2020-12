Considerado um dos mais competitivos SUV de sete lugares no mercado, o Kia Sorento vai ver a sua oferta ser ampliada com a chegada de uma versão mais amiga do ambiente no início do próximo ano. Trata-se da variante híbrida plug-in, cujos detalhes técnicos mais relevantes acabam de ser anunciados.

O Sorento PHEV vai combinar o motor a gasolina T-GDi de 1.6 litros, com 180 cv e 265 Nm de binário máximo, e um motor eléctrico de 67 kW (91 cv) e 304 Nm, para entregar uma potência conjunta de 265 cv e 350 Nm. Ou seja, não só oferecerá tracção integral, como será a opção mais possante da gama deste SUV que pode transportar até sete ocupantes.

Paralelamente, a versão PHEV do Sorento assume-se como a mais amiga do ambiente. Isto se, de facto, o utilizador recarregar regularmente a bateria de 13,8 kWh que alimenta a unidade eléctrica, de modo a tirar partido dos anunciados 57 km em modo zero emissões, homologados de acordo com o protocolo WLTP. Assim se explica que, mesmo sendo a mais potente dos Sorento, esta versão certifique emissões de dióxido de carbono de apenas de 38 g/km.

O novo Sorento PHEV já começou a ser produzido em Hwasung, na Coreia do Sul, esperando-se que o seu lançamento na Europa ocorra no início do próximo ano. O preço por que será comercializado no mercado português só deverá ser conhecido mais próximo da sua introdução no mercado, o que se prevê que aconteça em Maio, cerca de três meses depois do arranque das vendas desta 3.ª geração que, à partida, deverá prescindir do diesel. O certo é que se mantém a típica garantia da marca, de sete anos ou 150 mil quilómetros.