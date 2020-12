A sede da Liga Portugal, no Porto, recebeu esta manhã o sorteio da Final Four da Taça da Liga, que terá os jogos das meias-finais nos dias 19 e 20 de janeiro e o encontro decisivo no dia 23. O sorteio contou com a presença de Helton, antigo guarda-redes de FC Porto e U. Leiria que é o embaixador da competição, tendo sido precedido por um momento de 30 minutos com outros embaixadores da Liga: João Pinto, Ricardo Rocha, Quim e Ricardo. Uma “novidade” nessa fase – a Liga ainda tem esperança de poder ter algum público nos encontros em Leiria, onde decorre a Final Four, “depois dos seis testes piloto que foram já realizados e que correram da melhor forma”.

Fernando Gomes, Luisão, Manuel Fernandes e Alan foram os representantes das quatro equipas que marcarão presença na Final Four, com o Sporting a defrontar o FC Porto no dia 19 e o Sp. Braga a ter pela frente o Benfica no dia 20. Curiosamente, as equipas já se cruzaram no Campeonato, com os leões a empatarem o clássico com os dragões em Alvalade (2-2) e os minhotos a derrotarem os encarnados na Luz (3-2). Olhando para a Taça da Liga, Sporting e FC Porto já se cruzaram duas vezes nas meias da competição, com outras tantas vitórias para a equipa verde e branca, ao passo que Sp. Braga e Benfica repartiram os triunfos nas duas vezes que se encontraram nesta fase da competição. Aliás, um desses jogos, em 2012/13, foi o único que Jorge Jesus perdeu na Taça da Liga estando no comando das águias, após desempate por grandes penalidades (0-0, 3-2 g.p.).

As meias-finais da Taça da Liga até ao momento foram as seguintes:

2007/08: V. Setúbal, Sporting, Penafiel e Beira-Mar (numa fase de grupos)

Final (Algarve): V. Setúbal-Sporting, 0-0 (3-2, g.p.)

2008/09: Sporting-FC Porto (4-1) e Benfica-V. Guimarães (2-1)

Final (Algarve): Sporting-Benfica, 1-1 (2-3, g.p.)

2009/10: Sporting-Benfica (1-4) e FC Porto-Académica (1-0)

Final (Algarve): Benfica-FC Porto, 3-0

2010/11: Benfica-Sporting (2-1) e Nacional-P. Ferreira (3-4)

Final (Coimbra): P. Ferreira-Benfica, 1-2

2011/12: Gil Vicente-Sp. Braga (2-2, 4-2 g.p.) e Benfica-FC Porto (3-2)

Final (Coimbra): Benfica-Gil Vicente, 2-1

2012/13: FC Porto-Rio Ave, 4-0 e Sp. Braga-Benfica (0-0, 3-2 g.p.)

Final (Coimbra): Sp. Braga-FC Porto, 1-0

2013/14: FC Porto-Benfica (0-0, 3-4 g.p.) e Rio Ave-Sp. Braga (2-1)

Final (Leiria): Benfica-Rio Ave, 2-0

2014/15: Marítimo-FC Porto (2-1) e Benfica-V. Setúbal (3-0)

Final (Coimbra): Marítimo-Benfica, 1-2

2015/16: Marítimo-Portimonense (3-1) e Benfica-Sp. Braga (2-1)

Final (Coimbra): Marítimo-Benfica, 2-6

2016/17: V. Setúbal-Sp. Braga (0-3) e Moreirense-Benfica (3-1)

Final (Algarve): Sp. Braga-Moreirense, 0-1

2017/18: V. Setúbal-Oliveirense (2-0) e Sporting-FC Porto (0-0, 4-3 g.p.)

Final (Braga): V. Setúbal-Sporting, 1-1 (4-5, g.p.)

2018/19: Benfica-FC Porto (1-3) e Sp. Braga-Sporting (1-1, 3-4 g.p.)

Final (Braga): FC Porto-Sporting, 1-1 (1-3, g.p.)

2019/20: Sp. Braga-Sporting (2-1) e V. Guimarães-FC Porto (1-2)

Final (Braga): Sp. Braga-FC Porto, 1-0