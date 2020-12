André Ventura pediu a suspensão temporária do mandato como deputado para se candidatar à Presidência da República. A intenção já estava anunciada há muito e é agora formalizada pelo líder do Chega, que, a concretizar-se esta decisão, será substituído por Diogo Pacheco de Amorim, que foi o segundo da lista eleitoral do circulo de Lisboa nas eleições legislativas de 2019 e é o grande ideólogo do partido. Pormenor: pode começar agora uma guerra jurídica entre o líder do Chega e o Presidente da Assembleia da República.

Está agendada uma conferência de imprensa para esta terça-feira, às 14h15, onde se espera que André Ventura explique a sua interpretação da lei. De acordo com o Estatuto dos Deputados, a figura da “substituição temporária por motivo relevante” só prevê “doença grave que envolva impedimento do exercício das funções por período não inferior a 30 dias nem superior a 180”, “exercício da licença por maternidade ou paternidade” e “necessidade de garantir seguimento de processo [judicial ou similar] nos termos do n.º 3 do artigo 11.º”.

Ora, a suspensão temporária do mandato para uma candidatura à Presidência da República não tem, aparentemente, enquadramento jurídico. No entanto, a lei eleitoral do Presidente da República estipula que os candidatos “têm direito à dispensa do exercício das respetivas funções, sejam públicas ou privadas” durante este período, mantendo o direito à remuneração.

Em agosto, quando Ventura ameaçou suspender o mandato para se dedicar à campanha regional nos Açores, o caso já tinha motivado críticas. José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda e vice-presidente da Assembleia da República, foi claro: “A lei é clara: um deputado não pode suspender o mandato para concorrer a outro cargo; cumprir o mandato para que se foi eleito, dê jeito ou não dê, ponto final”.

Perante os sinais que foi recebendo, incluindo de Eduardo Ferro Rodrigues, com quem esteve reunido, Ventura prometeu uma “batalha judicial”se não lhe for autorizado o regresso ao Parlamento. “Nenhum dos dois prevalecerá. Não vou desistir da candidatura presidencial por muitos obstáculos regimentais que arranjem e, se quiserem impedir-me de regressar ao parlamento, vamos ter uma das maiores batalhas judiciais de sempre no Tribunal Constitucional. O sistema não prevalecerá”, garantiu.