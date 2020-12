O antigo líder da Juventude Popular e antigo deputado do CDS, Michael Seufert, vai ser o mandatário nacional da candidatura Tiago Mayan Gonçalves, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal à Presidência da República. Em declarações ao Observador, Michael Seufert acredita que Tiago Mayan Gonçalves “no geral, vai chamar eleitorado do CDS“, uma vez que “apesar do apoio formal ao atual Presidente da República, o eleitorado do CDS está órfão nesta eleição“. E, acredita, entre ficar órfão e o candidato da IL, os democratas-cristãos vão escolher votar em Mayan Gonçalves. “Têm aqui um candidato”, diz Seufert. O nome do mandatário entretanto noticiado pelo Expresso tinha também sido confirmado pela candidatura esta terça-feira de manhã ao Observador.

Sobre o facto de ser mandatário, Michael Seufert — que já antes tinha anunciado o seu apoio a Mayan Gonçalves há várias semanas –, diz que ficou “surpreendido”, mas “honrado” com o convite. Destaca que é amigo do candidato, de quem é amigo há muitos anos e não raras vezes, antes da pandemia, juntavam-se em cafés para ver jogos do F.C.Porto, clube de ambos. Além disso, também são parceiros na política: são ambos membros da Assembleia da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, eleitos nas listas da candidatura de Rui Moreira. A juntar a isto, claro, há o facto de Seufert não ser “um especial fã do atual Presidente da República”.

Tiago Mayan Gonçalves justificou no Twitter a escolha de Seufert por o antigo deputado do CDS ser “uma referência liberal, um homem livre” e também uma pessoa que “muito” o “honra” por estar ao seu lado.