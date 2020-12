A Apple está a planear lançar em 2024 um carro elétrico com capacidade de condução autónoma, dizem fontes próximas do processo à agência Reuters. Depois de aparentes avanços e recuos, a Apple está mesmo a avançar com estes planos e está a pensar este carro não como um veículo de partilha – uma espécie de ‘robotáxi’, como quer a Google – mas como um veículo para uso individual. Uma garantia é dada pelas fontes: a bateria seria uma coisa “de outro nível” em relação ao que já existe.

“Se há uma empresa no planeta que tem os recursos para fazer isto, essa empresa provavelmente é a Apple. Porém, ao mesmo tempo, não estamos a falar de um telemóvel”, disse uma das fontes que falaram com a Reuters sobre este “Project Titan”. Sendo uma empreitada difícil entrar nas cadeias de produção do setor automóvel – que o diga Elon Musk e a Tesla – prevê-se que a Apple entregue a um fabricante externo a construção dos veículos, enquanto a Apple em si irá concentrar-se no design e nas capacidades autónomas do veículo.

Depois, temos um fator essencial quando se fala em carros elétricos: a bateria. Os planos da Apple são de uma bateria “monocélula” que poupa espaço dentro das baterias de modo, eliminando módulos e bolsas e permitindo introduzir mais células. “É outro nível. Vai ser como a primeira vez que vimos um iPhone”, disse uma das fontes. Uma outra fonte salientou que o design das baterias da Apple permitirá uma poupança “radical” no custo das baterias e na autonomia dos veículos.

Os planos da Apple de lançar um veículo autónomo foram conhecidos, pela primeira vez, em 2014 – mas houve avanços e recuos e a “empresa da maçã” decidiu, a dada altura, começar do zero. Pelo meio, a Apple contratou um ex-quadro da Tesla para ajudar Tim Cook neste processo. Em maio de 2015, um executivo da Apple indicou que o carro é o “dispositivo móvel por excelência”.