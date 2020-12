O Bugatti Chiron é um hiperdesportivo notável, em que um dos principais argumentos de venda provém do facto de estar equipado com um motor com oito litros de capacidade, distribuídos por 16 cilindros dispostos em W. E a razão que leva à veneração desta unidade pelos fãs desta classe de veículos, além da exclusividade e complexidade da mecânica, é a facilidade com que debita 1500 cv na versão mais simples do coupé francês.

À semelhança de outras marcas de luxo, também a Bugatti enveredou pelo mundo da relojoaria, trabalhando em associação com alguns dos mais respeitados fabricantes do mercado, sendo conhecido, por exemplo, o relógio que fabricou com a Parmigiani Fleurier para os clientes do Chiron Sport. Mas para o Chiron Tourbillon, que foi revelado em Abril deste ano, a Bugatti recorreu à Jacob & Co, que além da complexidade do movimento foi mesmo ao ponto de instalar dentro do relógio uma pequena miniatura do W16, onde até os pistões se movimentam, provando que tudo é possível num relógio de 230.000€ (veja aqui como funciona):

Agora a Bugatti decidiu ir mais longe e produzir quatro versões ainda mais exclusivas e dispendiosas do relógio, recorrendo a materiais mais exuberantes, caros e… brilhantes. A primeira destas quatro versões, de que apenas vão ser construídas 72 unidades, exibe uma caixa em ouro rosa, com coroas em titânio preto, decoradas com o emblema da Bugatti. A segunda criação, com apenas 52 exemplares, é ornamentada com diamantes brancos, evidentes na caixa e nas coroas.

Este é o Chiron Tourbillon original, em titânio, comercializado por 230.000€ 4 fotos

A terceira versão recorre a 391 diamantes pretos e brancos, com um total de 20 quilates, uma caixa em ouro branco e um fecho de pulseira em ouro branco e diamantes (1,76 quilates). A quarta e última versão do Chiron Tourbillon é provavelmente a mais distinta e vistosa, com a sua caixa a ser produzida a partir de um bloco sólido de cristal de safira, sendo as coroas fabricadas no mesmo material.

Sabe-se que o Chiron Tourbillon é proposto por 230.000€, mas a Bugatti e a Jacob & Co não revelaram o valor pelo qual são propostas as novas versões do relógio. Dependendo do número, dimensão e do tipo de diamantes utilizados, o preço facilmente ultrapassará 500.000€, ou seja, o valor de um Ferrari e Lamborghini, juntos.