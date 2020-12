Acordou demasiado tarde para o pequeno-almoço e ainda é cedo para almoçar, mas está esfomeado? Quem nunca. Nessas situações, porque não um brunch? Esta refeição resulta da fusão entre breakfast (pequeno-almoço) e lunch (almoço) e surgiu em Inglaterra durante o século XIX. Até aos dias de hoje tem se vindo a popularizar e já não é apenas uma moda; veio mesmo para ficar e até em Portugal é comum ir comer um brunch com a família, cara metade ou com os amigos. É possível que, em plena pandemia, este hábito tenha sido posto em standby. No entanto, fique a saber que não precisa de sair de casa para comer um belo (e saudável) brunch. E não, não envolve contratar um serviço de catering para preparar pratos super elaborados ou bebidas dignas de um post nas redes sociais (aqui, os Nescafé Gold Latte dão uma grande ajuda, mas já lá vamos). Tome nota das nossas sugestões e prepare um brunch onde não entra a proteína animal.

Variedade: uma regra importante

Uma das melhores partes do brunch é poder provar um bocadinho de vários pratos diferentes. Quase à semelhança das tapas dos nossos vizinhos espanhóis. Por isso, prepare várias comidas diferentes – desde pratos mais elaborados, como panquecas ou bowls super saudáveis, a coisas mais simples, como uns frutos secos caramelizados para “picar”. E não se esqueça: sendo esta uma refeição que substitui outras duas, é importante que tenha uma quantidade generosa de comida. Ninguém quer estar com fome ao fim de uma hora.

Numa mesa portuguesa, há pão com certeza – e cereais também

Portugal não rima com pão, mas bem que podia, sendo este um alimento quase basilar da nossa dieta. É muitas vezes consumido como acompanhamento das refeições, mas há tantas receitas que podemos preparar com pão – como uma bruschetta com tomate, azeite e orégãos ou uma tosta com abacate. No seu brunch, inclua diferentes variedades de pão e não se esqueça de incluir também cereais, como a granola, que traz imensos benefícios para a nossa saúde – estimular o bom funcionamento intestinal é apenas um deles. Um bom brunch pede sempre cereais, que podem ser misturados em iogurtes e com fruta e são uma ótima opção para estes dias que pedem maior aconchego.

As bebidas que não desiludem

Qualquer prato só está completo quando é acompanhado de uma bebida que não só esteja à sua altura, como ainda potencie o seu sabor e toda a experiência do brunch. Pode preparar várias opções, como sumos de fruta naturais, chás bem aconchegantes ou águas aromatizadas. Mas, como bem sabemos, a estrela de um brunch são mesmo as bebidas à base de café, que têm o extra de nos deixar mais acordados. Não precisa de ser um barista experiente para prepará-las e muito menos de ter de perder tempo. A solução mais prática, mas igualmente deliciosa é a nova gama Nescafé Gold Latte, disponível em três sabores: amêndoa, coco e aveia. Uma vez que contêm na sua lista de ingredientes uma combinação de café solúvel e as bebidas vegetais (e não leite) são uma ótima opção porque além de poderem ser consumidos por pessoas que seguem uma alimentação vegan dão para todos os gostos. É uma escolha perfeita para disfrutarem de um latte suave e cremoso. Para preparar o seu latte, basta misturar uma saqueta com água quente num copo e saborear. São ideais para esta refeição onde fazemos uma pausa da correria do dia a dia para aproveitar o momento, o convívio e relaxar com amigos ou família.

3 receitas para um brunch vegan e, claro, delicioso

Húmus de beterraba e palitos de legumes



Ingredientes:

1 colher de chá de sementes de cominhos

250 g de beterraba cozida em quartos

400 g de grão-de-bico

1 dente de alho

1 colher de chá de coentros em pó

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de sumo de limão

Pimenta preta q.b.

Preparação

Comece por tostar as sementes de cominhos numa frigideira durante cerca de 2 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire do lume. Coloque a beterraba, o grão-de-bico, o alho, os coentro, o sal e o azeite num processador de alimentos. Adicione as sementes de cominhos e o sumo de limão e tempere a gosto com a pimenta preta. Triture tudo muito bem até ficar com um húmus homogéneo. Retifique os temperos, adicionando mais sal, pimenta ou sumo de limão se necessário.

Sirva numa taça, acompanhado de palitos de legumes, como cenoura, aipo ou pepino. Também fica ótimo barrado numa fatia de pão, ao lado de uma boa chávena de Nescafé Gold Latte Coco.

Pudim de chia com iogurte vegetal



Ingredientes:

1/2 chávena de iogurte vegetal de framboesa (ou outro sabor de que goste)

1/2 chávena de bebida vegetal

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 mão cheia da sua granola preferida

1 mão cheia de framboesas

Preparação

Numa taça, misture o iogurte com a bebida vegetal. Adicione as sementes de chia e misture bem. Cubra o recipiente e coloque no frigorífico durante a noite. Se puder, misture algumas vezes o pudim de chia depois de colocar no frigorífico, por exemplo, ao fim de 30 minutos e novamente passada uma hora. De manhã, antes de servir, misture outra vez muito bem o pudim de chia, desfazendo possíveis grumos. Junte-lhe mais uma colher de sopa ou duas de iogurte. Divida o preparado por duas taças e adicione a granola e as framboesas. Se gosta de acompanhar o seu brunch com uma bebida quente, neste caso, a sugestão recai em Nescafé Gold Latte Amêndoa!

Panquecas vegan



Ingredientes:

1 chávena de farinha

1 colher de sopa de açúcar mascavado

1 colher de sopa de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 chávena de bebida vegetal de aveia (ou outra a seu gosto)

2 colheres de sopa de óleo de coco

Óleo vegetal ou de coco para fritar

Xarope de ácer para servir

Fruta fresca a gosto

Preparação

Numa taça grande, misture bem a farinha, açúcar, fermento e o sal. Adicione a bebida vegetal e o óleo de coco e mexa bem até obter uma mistura homogénea. Numa frigideira grande, em lume médio-baixo, coloque pequenas porções de massa. Cozinhe durante 2-3 minutos e vire as panquecas quando surgirem pequenas bolhas nas extremidades das panquecas. Cozinhe durante mais 2-3 minutos até as panquecas ficarem douradas. Quando as panquecas estiverem todas preparadas, sirva com xarope de ácer e fruta fresca cortada. Para um aconchego extra, acompanhe com Nescafé Gold Latte Aveia.