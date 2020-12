O Governo aprovou esta terça-feira em Conselho de Ministros o aumento do Salário Mínimo Nacional para 665 euros a partir de 1 de janeiro. Trata-se de uma subida de 30 euros. O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião.

Este aumento vem na sequência daquilo que tem sido um percurso de aumento sustentado do salário mínimo nacional, para que este atinja o valor de 750 euros do salário mínimo no final da legislatura, em 2023”, realçou o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.

Gabriel Bastos esclareceu ainda que não estão previstas no diploma contrapartidas diretas para este aumento de salário, no entanto está contemplado um pacote de compensações que visa “compensar o aumento das contribuições por via das empresas”.

Alargamento da ADSE a 100 mil trabalhadores

Foi também aprovado em Conselho de Ministros o decreto-lei que estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em entidades públicas, anunciou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

O alargamento da ADSE, subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado, deverá abranger 100 mil trabalhadores — uma medida que, de acordo com Alexandra Leitão, visa a sustentabilidade da ADSE. Caso todos os trabalhadores adiram, a ADSE vai arrecadar mais 67 milhões de euros por ano.

Este alargamento é justo, porque resulta da responsabilidade do próprio empregador público na saúde dos seus trabalhadores independentemente do contrato que têm, mas é importante no domínio da sustentabilidade da ADSE, uma vez que estes trabalhadores têm uma média etária mais baixa do que os trabalhadores em função pública”, realçou.

Dos 100 mil trabalhadores da função pública que estão abrangidos, 60 mil são profissionais do setor da saúde. Mas o número não ficará por aqui. “Este é um universo bastante significativo, ao qual virão a acrescer 60 mil beneficiários não titulares, ou seja, cônjuges e descendentes, tal como estimamos”, esclareceu a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

“Vistos gold” deixam de ser aplicáveis em Lisboa, Porto e Algarve

A revisão do regime dos “vistos gold” também esteve em cima da mesa no Conselho de Ministros desta terça-feira, tendo o Governo decidido avançar com as alterações à concessão das autorizações de residência para investimento (ARI), acabando com a sua aplicação nas regiões de Lisboa, Porto ou Algarve.

De acordo com a ministra Mariana Vieira da Silva, esta tipologia de investimentos será agora dirigida às comunidades intermunicipais do interior e às regiões autónomas. A ideia destina-se a aumentar o número de investimentos em atividades mais potenciadoras da criação de emprego.

Contudo, haverá “um regime transitório durante o ano de 2021 e o ano de 2022” em que “se vai sucessivamente aumentando o valor dos investimentos previstos e reduzindo a possibilidade da sua aplicação às áreas metropolitanas, entrando em vigor no dia 1 de julho de 2o21”, explicou.