As autoridades australianas decidiram encerrar Sidney a partir desta segunda-feira devido a 83 novas infeções detetadas nos últimos dias nas praias do norte da cidade.

Com uma quarentena obrigatória de 14 dias à saída da cidades a partir dos próximos dias, os residentes de Sidney fizeram “as malas” e saíram da cidade antes que as medidas entrassem em vigor.

2020 ainda não acabou connosco. Os eventos dos últimos dias são incrivelmente frustrantes e dececionantes para as pessoas em todo o país que tinham planos de se encontrar e se deslocar entre os estados”, afirmou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

As companhias aéreas também cancelaram, na segunda-feira, voos de e para o aeroporto de Sidney.

Há menos de uma semana, a cidade australiana não registava qualquer caso de contágio e as famílias já tinham planos para quadra festiva que se aproxima. No entanto, o mais recente surto no norte cancelou vários eventos.

A população australiana crê que o novo coronavírus chegou ao país depois de um navio com mais de 2.700 passageiros atracou em Sydney, em meados de março, sem nenhum controlo ou quarentena à chegada. Nessa altura, o governo australiano não perdeu tempo e fechou estabelecimentos, praias e fronteiras a certos países.

Em maio, com mais de 6.900 casos e quase 100 mortes, Scott Morrison anunciou três fases de relaxamento às medidas anteriormente implementadas.

No entanto, durante o mês de junho, a segunda vaga de infeções atingiu uma das maiores cidades australianas, Melbourne, e o governo confinou a cidade durante três meses. Durante essa quarentena, foi declarado “estado de desastre” e todos os restaurantes, bares e escolas fecharam.

Outra medida imposta foi a proibição de viajar mais de cinco quilómetros para além da residência e uma certa hora para recolher obrigatório noturno.

No total, a Austrália registou 28.171 casos e 908 mortes devido à Covid-19.