O primeiro-ministro saudou esta segunda-feira a aprovação da primeira vacina contra a Covid-19 por parte da Agência Europeia do Medicamento, mas advertiu que os cidadãos terão de continuar a manter todos os cuidados sanitários.

“Hoje é um dia de grande alegria e esperança para a Europa e para todos os Europeus, com a aprovação da vacina, por parte da Agência Europeia do Medicamento, que combaterá a propagação do novo coronavírus no espaço europeu”, escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Aujourd'hui nous célébrons une journée de grande joie et d'espoir pour l'Europe et pour tous les Européens, avec l'autorisation, par l'Agence européenne des médicaments, du vaccin qui combattra la propagation du nouveau coronavirus dans l’espace européen. #COVID19vaccine #COVID19 — António Costa (@antoniocostapm) December 21, 2020

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro considerou que se trata de uma “conquista da ciência” agradecendo depois “a todos os investigadores que, a nível global, têm trabalhado para este objetivo”.

É um grande momento de confiança para todos nós. Porém, temos de continuar a manter todos os cuidados”.

A Comissão Europeia autorizou hoje a colocação no mercado da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável, anunciou a presidente do executivo comunitário.

“Hoje acrescentámos um importante capítulo ao nosso combate contra a Covid-19. Tomámos a decisão de disponibilizar aos cidadãos europeus a primeira vacina contra a Covid-19. Concedemos autorização comercial condicional à vacina produzida pelo BioNTech e Pfizer”, anunciou Ursula von der Leyen, numa declaração à imprensa desde a sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.