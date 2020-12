O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) adotou um conjunto de práticas inovadoras de resposta a questões de logística criada pela pandemia da Covid-19, nomeadamente uma unidade de comando e controlo que foi reconhecida internacionalmente.

“A principal tarefa do Serviço de Aprovisionamento do CHUC foi a de estabelecer uma unidade de comando central, que funcionou como centro nervoso em quatro áreas: produtos farmacêuticos, equipamentos e serviços, consumíveis e logística”, explica um comunicado enviado à agência Lusa.

A criação desta unidade permitiu, segundo o CHUC, “operacionalizar e colocar no terreno uma estratégia bem delineada que possibilitou identificar e mitigar rapidamente ameaças operacionais”.

A unidade foi constituída por quatro coordenadores, um de cada setor, bem como por especialistas em diversas áreas desde a área médica, logística, informática, gestão de crise, por forma a ter uma envolvência de todos os setores do hospital, melhorando assim a comunicação e a gestão das necessidades do hospital, em “tempo real”.

O CHUC é um dos maiores hospitais do país, distribuído por seis polos hospitalares com 1.700 leitos, o que constituiu um desafio acrescido durante a pandemia da Covid-19, já que era necessário avaliar e gerir com sucesso todas as necessidades de materiais do CHUC em “tempo real”, a fim de adquirir e alocar equipamentos vitais, medicamentos e outros consumíveis, em resposta a um ambiente de provimento incrivelmente dinâmico”.