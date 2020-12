Os construtores de automóveis investem milhões no desenvolvimento de novas tecnologias, mas nem sempre lhes dão uma utilização fora do âmbito previsto. O pequeno Hyundai 45 eléctrico que circula pelos corredores do Hospital Sant Joan de Déu, em Barcelona, dá o exemplo precisamente oposto. E as crianças que aí estão internadas e que precisam de terapia, o que pode ser muito stressante para pacientes de tenra idade, agradecem o brinquedo que está ‘carregadinho’ de tecnologia para levar a sério.

A miniatura do concept (que antecipa um dos próximos Ioniq a serem lançados) pode ser pequena em tamanho, mas é grande na missão e nas ferramentas de que dispõe para ajudar as crianças em contexto hospitalar. A pretexto de ser uma forma divertida de levar os doentes até à sala de tratamentos, o mini Hyundai 45 EV aproveita a viagem para exercer o seu poder “curativo”.

Mais do que deixar-se conduzir, o pequeno carro eléctrico está dotado com tecnologia baseada em inteligência artificial, cujo desenvolvimento faz parte de uma investigação com o selo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O bólide inscreve-se no projecto Little Big e-Motion e consegue “ler” emoções, adaptando a interacção com o seu condutor, de forma a predispô-lo para o tratamento, seja com música, libertação de fragâncias ou até com a emissão de bolas de sabão, para comemorar a valentia de quem não desiste de resistir à doença.

Tudo isto se processa em jeito de brincadeira, mas passando continuamente para o exterior, por via de um esquema de luzes (verde, amarelo ou vermelho), a informação que os enfermeiros ou os assistentes hospitalares precisam: qual é mesmo o estado emocional da criança que está a ser transportada, antes de iniciar o tratamento.

Para tal, o pequeno Hyundai deita mão a um sistema de reconhecimento facial de emoções em tempo real, recorrendo a uma câmara instalada frente ao condutor, bem como a um sensor que monitoriza a frequência cardíaca e um cinto cujas bolsas de ar optimizam os exercícios respiratórios, aplicando uma suave pressão para reduzir a ansiedade. Tudo isto é chamado de Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC), sistema que pode ver em funcionamento neste vídeo: