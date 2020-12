Já não desde acontecia desde 1623 — Júpiter e Saturno sobrepuseram-se ao final da tarde desta segunda-feira, criando um fenómeno que se parece a uma super-estrela, ou, como tem vindo a ser chamada, a nova “Estrela de Belém”.

Não, não é a mesma que guiou os Três Reis Magos, é um outro acontecimento, tão raro, que será o maior deste género visto da terra em quase 800 anos (desde 1226).

Tonight:

???? Find a spot with an unobstructed view of the sky

???? Look southwest an hour after sunset

???? Spot the "Great Conjunction" of Jupiter and Saturn!

Why the two planets appear so close together: https://t.co/mX8x8YIlye pic.twitter.com/BMV3uMlJ6p

— NASA (@NASA) December 21, 2020