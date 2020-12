A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, está de volta ao trabalho e às conferências de imprensa na Direção-Geral da Saúde (DGS) depois de ter estado 20 dias em isolamento. A médica diz que teve sintomas ligeiros e que não infetou ninguém na família e destacou a importância de cumprir as medidas de prevenção e agir rapidamente assim que se suspeita de um contacto com uma pessoa infetada com SARS-CoV-2. Sobre o Natal, Graça Freitas diz ter confiança na população.

Graça Freitas revela que foi infetada, numa sexta-feira, na DGS. “Estávamos todos a cumprir as regras, todas as pessoas que estavam comigo estavam sempre com máscara, tínhamos higienizado as mãos, mas provavelmente o arejamento pode não ter sido o ideal”, diz a diretora-geral. Assim que uma das pessoas com quem trabalhar disse que a filha estava infetada e já tinha sintomas da doença, Graça Freitas decidiu fazer o teste de diagnóstico e ficar em isolamento também. “A rapidez com que se atua é muito importante”, diz a diretora-geral da Saúde, referindo-se também ao facto de a pessoa infetada ter sido célere a avisar os contactos de risco. “Levou a que me isolasse das outras pessoas e me isolasse da minha própria família”, diz, revelando que o teste acusou positivo. Isso permitiu que não transmitisse o vírus a nenhuma pessoa. O Serviço Nacional de Saúde dá apoio a quem fica a casa”, diz a diretora-geral, que destaca o facto de ter sido muito bem tratada. “Senti-me sempre acompanhada.” Graça Freitas diz que teve sintomas ligeiros, sobretudo prostração ligeira. Não teve febre, nem falta de ar e também não perdeu o olfato ou o paladar. Mas a tosse, que surgiu ao nono ou décimo dia — e que ainda não desapareceu totalmente — é que fizeram com que tivesse de ficar em isolamento por 20 dias. Voltou ao trabalho depois de ter alta clínica, sem precisar de fazer um novo teste. O cansaço persiste, diz, embora não seja igual todos os dias, nem igual durante todo o dia.