Um homem de 74 anos morreu de Covid-19 depois de aparentemente ter sido reinfetado pelo novo coronavírus em Israel. A vítima, um idoso residente num lar, terá sido infetada pela primeira vez em agosto, mas terá recuperado totalmente. No fim de novembro, no entanto, voltou a exibir sintomas de Covid-19 e veio a morrer, no início de dezembro, no Centro Médico de Sheba.

A notícia foi confirmada pela própria instituição, que afirma que este é claramente um caso de reinfeção, não de um paciente que não recuperou por completo do primeiro contágio por SARS-CoV-2. Uma das possibilidades para explicar o caso é que a segunda infeção tenha sido da responsabilidade de um vírus com características diferentes do primeiro, contra o qual o organismo do idoso não tinha anticorpos neutralizantes.

Mas também é mesmo possível que o homem nunca tenha deixado de estar infetado pelo novo coronavírus, aponta o Jerusalem Post. A carga viral pode ter decrescido no organismo do idoso, deixando a certa altura de ser detetável pelos testes de diagnóstico. No entanto, pode ter permanecido inativo no corpo até agora, desencadeando novamente a infeção. Não se sabe, porém, o que pode ter despertado a infeção ao fim de quatro meses.

Pelo menos três possíveis casos de reinfeção pelo novo coronavírus estão a ser estudados pelas autoridades de saúde e pela comunidade científica. Em Hong Kong, um relatório científico apresenta o caso de um indivíduo que terá testado positivo à presença do SARS-CoV-2 depois de ter sido dado como recuperado no início da pandemia. Houve ainda um caso na Bélgica e outro nos Países Baixos.