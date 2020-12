O Hospital de Braga vai investir 1,1 milhões de euros no reforço dos processos e dos sistemas de informação, de olho na “excelência” da qualidade do serviço prestado, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o hospital refere que o investimento resulta da aprovação de uma candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020), com o projeto “HB.SAFE – Promoção da Integração, Interoperabilidade e Segurança Clínica”.

O projeto aprovado representa um investimento de cerca de 1,1 milhões de euros, sendo cofinanciado em 85%, o que corresponde a um incentivo de quase 843 mil euros. A promoção da segurança, a resiliência e privacidade dos dados, a desmaterialização de processos e a capacitação dos recursos humanos são alguns dos eixos em que o projeto assenta.

Com duração prevista de 24 meses, o projeto constitui “uma oportunidade para reforçar a uniformização dos sistemas de informação do Hospital de Braga, numa ótica de melhoria contínua”.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, refere que a possibilidade de se iniciar este projeto de modernização digital permitirá “avanços significativos” na qualidade da informação interna e externa, aliados a uma maior segurança no acesso aos sistemas de informação”.

“Este projeto aumentará a velocidade de resposta dos aplicativos existentes, com evidentes ganhos de eficiência e melhores práticas na partilha de informação”, sustenta ainda João Porfírio Oliveira.