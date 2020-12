O Presidente eleito dos EUA foi vacinado esta segunda-feira contra a Covid-19. Joe Biden viajou até um centro de saúde em Wilmington, no estado do Delaware, onde foi vacinado em frente dos media.

Joe Biden gets a coronavirus vaccine shot, then says, "We owe these folks a lot. The scientists and the people who put this together, the frontline workers, the people what were the ones that did the clinical work." pic.twitter.com/b3ieZTjxn1

