A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo Observador. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte confirmou que há já 14 óbitos a registar por legionella na região de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, desde o dia 29 de outubro. A ARS do Norte adianta ainda ao Observador que a origem do surto permanece desconhecida.

A bactéria foi detetada nas torres de refrigeração do Centro de Distribuição da empresa de lacticínios Longa Vida, em Perafita, Matosinhos há mais de um mês. A empresa revelou na altura, em comunicado, que tinha “desligado preventivamente” o equipamento, a 11 de novembro, e garantiu não ter recebido “informação sobre a correlação entre a presença desta bactéria” nas torres de refrigeração e a origem do surto que atingiu o norte do país.

A 29 de novembro, a ARS do Norte atribuiu a “diminuição acentuada” de casos a torres de refrigeração suspensas em Matosinhos. “Desde que foi suspenso o funcionamento das referidas torres de refrigeração, verificou-se uma diminuição acentuada do número de casos de Doença dos Legionários, na referida área geográfica. Decorridos 14 dias, período de incubação da referida doença, não ocorreu nenhum novo caso de doença.”

No mesmo comunicado, a ARS do Norte revelava ser possível que surgissem novos casos. “Tendo em conta que a Legionella é uma bactéria ubíqua, é expectável que surjam novos casos, não associáveis a este cluster.”