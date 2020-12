Esta é uma história de resiliência. No início de 2020, o setor automóvel em Portugal crescia menos de 1%, mas uma marca comportava-se contracorrente e registava um crescimento de 10 pontos percentuais. O que se seguiu, já todos sabemos: um maremoto chamado Covid-19 afetou toda a economia, e os carros não foram exceção, com as vendas de automóveis de passageiros a caírem, até outubro, mais de 37%. O que fez quem seguia na linha da frente?

“Iniciámos o ano com uma performance notável, e 2020 seria mais um ano de recordes para a SEAT”, afirma João Borrego, diretor comercial da marca espanhola. “O setor automóvel tem sido altamente penalizado por esta crise, e os resultados poderiam ser bem piores se não fosse a excelente resposta que as marcas têm dado”, acrescenta.

Num contexto pandémico em que se sucedem períodos, mais ou menos longos, em que milhares de trabalhadores ficam em casa, ou em que populações permanecem confinadas, as necessidades de deslocação diminuem. Não obstante, muitas empresas continuam a manter frotas de automóveis, e para essas os desafios não são menores.

A resposta às novas necessidades dos clientes tem passado por “soluções de maior flexibilidade, permitindo às empresas contratar períodos mais curtos ou antecipar o término dos contratos”, explica o responsável da SEAT. Essa adaptação do serviço prestado ao cliente foi essencial, sublinha João Borrego, para que o segmento das frotas tenha sido “o menos afetado por esta crise”, num mercado, como o português, que tem “uma forte dependência do canal corporate”.

Particulares compram apenas 15% dos carros novos

De facto, entre todos os automóveis novos matriculados em Portugal em 2019, apenas cerca de 15% foram adquiridos por particulares. As empresas representaram mais de metade do mercado, e aproximadamente 30% das vendas destinaram-se especificamente ao setor de rent-a-car.

Para o ano que agora termina ainda não há números finais, mas a Associação Automóvel de Portugal antecipa um retrato bastante negativo, consequência da Covid-19. Tomando como exemplo o negócio de aluguer de automóveis, nos primeiros dez meses de 2020, este setor quase parou com as aquisições: uma queda superior a 70%, correspondendo a menos cerca de 40 mil carros vendidos, quando comparado com igual período do ano anterior.

E não são apenas os fabricantes de automóveis a sofrer: o Estado antecipa que as receitas com o imposto sobre veículos vão ser bem menores do que o previsto para 2020, com uma queda de quase 40% em termos homólogos. E esta já é a segunda vez que o Ministério das Finanças altera as suas previsões.

Vendas em níveis pré-Covid-19 só em 2023

A recuperação do mercado automóvel prevê-se lenta. A consultora Boston Consulting Group antevê que as vendas de carros novos na Europa e nos EUA alcancem níveis pré-Covid apenas em 2023, e admite que esta é a perspectiva otimista.

A Autoeuropa, o maior fabricante automóvel no nosso país, vai fechar o ano com menos 58 mil carros produzidos, em resposta à diminuição da procura. Mas os efeitos em Palmela não se ficam por aqui: a fábrica vai mesmo encerrar entre 19 e 31 de dezembro.

Mais, por menos: a receita para a crise?

Nesta conjuntura de abrandamento geral da atividade económica e de quebra do turismo, a SEAT apresentou o novo Leon. Seja na versão cinco portas, ou no modelo Sportstourer, o Leon é o trunfo da marca espanhola no segmento das viaturas para empresas e empresários em nome individual, com três ofertas no primeiro escalão de tributação autónoma, e com uma relação entre preço e equipamento difícil de igualar.

“Neste segmento, disponibilizávamos, até agora, uma versão 1.6 TDI de 115cv com caixa manual, bem diferente desta nova oferta”, realça o responsável da marca no nosso país. Este novo Leon Sportstourer — a carrinha Leon — apresenta-se agora com motorização 2.0 TDI com 150cv e caixa automática DSG de sete velocidades, por um preço final 27.490 euros. “Com este nível de equipamento numa versão FR, e posicionamento de preço, não temos concorrência”, remata.

O novo Leon Sportstourer inclui sistemas de navegação, Digital Cockpit e Park Assist, além de um pacote Full LED que, curiosamente, foi parcialmente desenvolvido em Portugal: os engenheiros da SEAT escolheram a zona de Alqueva para testar os novos faróis da marca em ambiente de estrada, e em condições de escuridão total, uma vez que aquele pedaço do distrito de Évora é uma das regiões da Europa com menor poluição luminosa e, por isso, ideal para ver as estrelas.

A partir de janeiro também vai ser possível adquirir o novo Leon Sportstourer em versão híbrida, isto é, com motor elétrico e de combustão, na variante 2.0 TDI. Este modelo plug-in terá 50 quilómetros de autonomia em modo elétrico, 204cv de potência total, e um preço de 25.000 euros (aos quais acresce o IVA). Será “uma oferta única no mercado”, afirma João Borrego, “permitindo às empresas beneficiar das vantagens fiscais aplicáveis: tributação autónoma de 5%, e recuperação do IVA”.

Os clientes empresariais também têm à sua disposição o novo Leon de cinco portas com motor TDI de dois litros, mas com 115cv e caixa de seis velocidades manual, por 24.990 euros (PVP), e o mais económico de todos, por 20.495 euros (PVP), equipado com motor a gasolina 1.0 TSI de 110cv e caixa manual.

O fabricante automóvel espanhol também oferece outros modelos com motorizações TGI, uma combinação de gasolina com gás natural comprimido. São mais uma “vantagem para as frotas, porque estes veículos beneficiam de uma redução da tributação autónoma em cada um dos três escalões, permitem a dedução de 50% do IVA pago na aquisição, tal como nos automóveis a gasóleo, e ainda têm um IUC mais reduzido”.

O novo Leon

O Leon é um campeão de vendas da SEAT — destronou o icónico Ibiza — e desde a inclusão do modelo Sportstourer, em 2012, os números não pararam de crescer. Agora na quarta geração, surge renovado por dentro e por fora.

O novo tablier é mais minimalista, graças à digitalização dos controlos da climatização, incluídos no ecrã central de oito ou 10 polegadas. A bagageira, na versão carrinha, tem mais 30 litros do que a anterior, e um fundo duplo. No aspeto exterior destaca-se o novo desenho da frente, e uma distinta assinatura luminosa no portão traseiro.

No que respeita à segurança, o Leon acaba de ser aprovado com cinco estrelas nos crash tests do Euro NCAP, o organismo europeu responsável pela análise e teste de automóveis em caso de acidente grave.