O Presidente da República recebeu esta terça-feira os Presidentes dos tribunais e a Procuradora-Geral da República, para a habitual troca de cumprimentos de Natal. Marcelo Rebelo de Sousa saudou o trabalho que a justiça fez durante a pandemia.

Este ano, de modo muito especial, a justiça, como toda a sociedade portuguesa, teve de se defrontar com várias pandemias: a pandemia sanitária, que prossegue, a pandemia económica e social que prossegue, mas também, de alguma maneira, um estado de espírito de preocupação com o presente e o futuro”.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou ainda o “ano de provação, de sacrifício, de 10 meses de privação por parte de famílias e comunidades daquilo que é o trato de relacionamento social, que caracteriza o todo coletivo que formamos”, reforçando que “não há estado de direito democrático sem justiça forte”.

O Presidente da República reforçou também a necessidade de justiça, sobretudo no período de estado de emergência, que considerou um “desafio na democracia e à democracia”, exigindo uma atenção à justiça “como um todo”. O Presidente da República destacou ainda os diferentes reptos e dificuldades enfrentados durante o período pandémico, apontando a necessidade de “afirmação e garantia dos direitos fundamentais”.

De pouco serve haver uma justiça atenta e operacional se os cidadãos como um todo não praticarem a cultura destes valores. Se as instituições administrativas como um todo e singularmente não observarem esses valores. E esse é um repto que estas pandemias nos lançam. E provavelmente se prolongará do termo deste ano.”

Marcelo falava após o discurso da Procuradora Geral da República (PGR), que, depois de arrancar com uma citação do Papa, enfatizou o “sentimento de pertença” dentro do Ministério Público, cujo “modelo constitucional legalmente vigente lhe atribui configuração de uma magistratura autónoma, mas hierarquizada, em que o espírito de corpo único e unidade na ação, lhe emprestam as principais características”.

Lucília Gago também sublinhou o papel da instituição na defesa dos direitos dos cidadãos, através do “rigor, a isenção, a probidade dos irrepreensíveis e elevados padrões éticos mostrados pelos titulares da ação penal”.

O Ministério Público prosseguiu, prossegue e prosseguirá a sua missão da defesa da legalidade, guiada pelo princípio de igualdade dos cidadãos perante a lei, no exercício da ação penal.”

A PGR garantiu ainda que o órgão de justiça se manterá “uma magistratura com maturidade e de recorte único capaz de sinergias agregadoras que nunca por nunca deverão ficar perdidas”, na qual “cidadão deve poder depositar persistente confiança”.

Recorde-se que o Ministério Público está sob tensão desde fevereiro, quando Lucília Gago emitiu uma diretiva que legitima a intervenção da hierarquia junto dos procuradores titulares dos inquéritos, em processos concretos.

Esta sessão de apresentação de cumprimentos de boas festas realizou-se antes da do Governo e nela estiveram presentes os presidentes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas. Assim, como a procuradora-geral da República e a provedora de Justiça.