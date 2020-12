Número de internamentos por Covid-19 volta a baixar, mas aumentam os doentes nos cuidados intensivos

Portugal registou mais 63 mortes por Covid-19 e 2.436 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Embora em tendência decrescente desde o fim de semana, este é um número de óbitos superior ao que foi registado no boletim de segunda-feira, que mencionava 57 mortes ao longo do último domingo. O número de novos casos permanece em rota descendente: o número é superior ao de segunda-feira, mas em parte porque foram processadas menos amostras durante o fim de semana.

Com mais 5.222 recuperações da infeção por SARS-CoV-2, o que perfaz 304.825 no total, o país teve assim mais recuperados da Covid-19 em 24 horas do que novos casos — algo que também se verificou no boletim de segunda-feira. O documento publicado esta terça-feira assinala ainda um decréscimo de 2.849 no número de casos ativos entre a meia-noite e as 23h59 de segunda-feira. Há então 67.577 casos ativos em Portugal neste momento.