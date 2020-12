Concertos de Tim e d’Os Azeitonas ou espetáculos dos humoristas Nuno Markl e Eduardo Madeira são algumas das propostas para a programação do primeiro semestre do Cineteatro Messias, na Mealhada, foi esta terça feira 22 de dezembro, anunciado.

A programação do primeiro semestre arranca a 22 de janeiro, com uma palestra de Paulo Azevedo, o “primeiro ator com deficiências na ficção televisiva portuguesa”, anunciou esta terça-feira (22) a Câmara da Mealhada, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O humor estará em destaque no primeiro semestre, com espetáculos de Eduardo Madeira, que convida Manuel Marques e Carlos Vidal, a 30 de janeiro, de Nuno Markl, a 3 de abril, e de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, a 8 de maio.

A 06 de fevereiro, sobem ao palco do Cineteatro Messias Os Azeitonas, para apresentar o espetáculo “Ambos os Três Mais Uns”, que será “mais do que um concerto, um encontro de grande proximidade com o público, brindado com um pouco de ‘storytelling'”.

Um mês depois, a 6 de março, Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, apresenta o seu álbum a solo “20-20-20”.

Na área da música, atua ainda naquele espaço a banda de reggae Olla Tshou, a 27 de fevereiro, que apresentou em 2020 o EP “Natureza das Surpresas”.

A 23 de abril, o Cineteatro Messias acolhe “A História do Soldado de Stravinsky”, com música da Orquestra da Costa Atlântica, dirigida pelo maestro Luís Miguel Clemente, e dramatização e narração pelo artista Mário Alves, num espetáculo que vai contar ainda com a projeção do filme de animação homónimo de Clive Hicks-Jenkins.

Na vertente do teatro para a infância, estão programadas as peças “A História do João Pateta”, a 23 de janeiro, e “Os Três Porquinhos”, a 13 de março.

Ao longo de todo o primeiro semestre também estará patente uma exposição de pintura de Francisco Saldanha, que termina a 30 de junho.