O Natal vai ser gelado. Temperaturas caem a pique a partir de dia 24, noite de dia 26 para 27 deve ser a mais fria do ano

Prepare-se para um Natal gelado. E se for passar estes dias a terras mais frias, é bem provável que a Consoada ou os dias seguintes tragam a neve tão adequada à época, mas nem sempre presente nas latitudes do nosso país. Certo é que as temperaturas vão descer a pique a partir de quarta-feira e teremos os dias mais frios do ano entre 24 e 27 de dezembro, com noites onde os termómetros ficarão abaixo de zero (ou bem lá perto) em muitas zonas de Portugal, sobretudo no interior.

Culpados? Uma massa de ar polar frio e seco que se aproxima da Península Ibérica e o estabelecimento gradual de um anticiclone a noroeste da Península Ibérica, segundo o IPMA. Se as previsões se mantiverem, a madrugada deste sábado para domingo será a noite mais gelada de 2020. Frio que se vai manter até ao Ano Novo, mas com o regresso da chuva, que volta no final de domingo.

Assim, até dia 23, ainda pode contar com algumas nuvens e até chuva, sobretudo na quarta-feira, mas tempo ameno, graças a uma massa de ar quente e húmida.

Mas a partir da véspera de Natal, quinta 24, e até a meio de domingo, 27, apenas haverá algum nevoeiro de manhã. Depois o céu vai ficar limpo, mas o sol nunca vai elevar as máximas além dos 13 a 14 graus, mesmo no Algarve, onde, se tiver sorte, pode contar com um pouco mais de calor durante o dia, mas noites muito frias para a região, onde as mínimas andarão entre os 6 e 8 graus.