▲A Ordem dos Médicos, que considera a decisão "grave" e diz que deve ser "corrigida com urgência", já questionou o Ministério da Saúde para perceber o que está na base da decisão, lembrando que esta "não garante a qualidade a que os doentes têm direito, nem serve a gestão estratégica do capital humano do SNS".

JOSÉ COELHO/LUSA