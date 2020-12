A notícia já era conhecida desde julho, altura em que tanto o FC Porto como o Real Madrid conquistaram os respetivos campeonatos nacionais. Iker Casillas fez a festa com a equipa de Sérgio Conceição no relvado do Dragão, ainda abriu a porta a possibilidade de voltar a jogar, recebeu da parte dos representantes dos dragões a certeza de que seria bem-vindo na estrutura mas a casa-mãe falou mais alto. E no dia seguinte à conquista da liga espanhola da época passada, o Real Madrid confirmou que Casillas regressaria ao clube para fazer parte do entorno mais próximo de Florentino Pérez.

Esta terça-feira, tudo se tornou oficial. Em comunicado, o Real Madrid anunciou que Iker Casillas vai assumir as funções de adjunto do diretor-geral, que é nesta altura José Ángel Sánchez. “Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história”, podia ler-se na nota dos merengues, que prosseguia com a enumeração de todos os feitos desportivos e civis do antigo internacional espanhol. “A sua trajetória desportiva e humana tem sido reconhecida com prestigiosos galardões como o Prémio Príncipe das Astúrias para o Desporto, a Grã-Cruz da Real Ordem do Mérito Desportivo, a Medalha de Ouro da Real Ordem do Mérito Desportivo e a Medalha de Ouro da Comunidade de Madrid. Para o Real Madrid, é um orgulho receber de volta a casa um dos seus grandes capitães”, acrescenta o comunicado, que confirma o regresso de Casillas ao clube que deixou em 2015.

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020

“Iker Casillas conquistou 19 títulos durante os 25 anos em que defendeu a nossa camisola: três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, cinco ligas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha. Em Portugal, com o FC Porto, ganhou duas ligas, uma Taça e uma Supertaça. Com a seleção de Espanha, foi 167 vezes internacional e ganhou um Mundial, dois Europeus e um Mundial Sub-20”, termina a nota do clube. O próprio guarda-redes, nas redes sociais, partilhou o comunicado e garantiu estar “orgulhoso por voltar a casa”. “Enfrento este novo desafio com todo o entusiasmo e vontade do mundo, obrigado pelas boas vindas”, escreveu.

Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida ???????? https://t.co/tFDu7uxMHE — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 22, 2020

Casillas, que volta a Espanha principalmente por motivos familiares relacionados com o problema de saúde da mulher, Sara Carbonero, terminou oficialmente a carreira no início de agosto: um ano depois de sofrer um enfarte do miocárdio e após uma candidatura à Federação espanhola que acabou por retirar antes das eleições. “Hoje é um dos dias mais importantes e talvez mais difíceis da minha vida desportiva: chegou o momento de dizer adeus. O meu percurso no mundo do futebol começou há 30 anos. Tem sido um caminho longo e como todos os caminhos teve momentos bons e menos bons, alegrias mas também tristezas. Neste momento da minha vida e com perspetiva, posso dizer sem lugar para dúvidas que valeu a pena”, escreveu, na altura, o antigo guarda-redes, agradecendo ao Real Madrid, ao FC Porto e à seleção espanhola.