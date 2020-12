O parlamento israelita aprovou uma resolução que dita a sua dissolução esta terça-feira, após problemas na coligação do partido de Benjamin Netanyahu (Linkud) e do partido Azul e Branco, de Benny Gantz. Já há eleições marcadas para 23 de março — as quartas em dois anos, de acordo com o New York Times.

“Nós devíamos ter unido forças para encontrarmos uma maneira de evitarmos estas eleições desnecessárias”, disse Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita. O governo caiu após o parlamento não ter aprovado, em tempo útil, o orçamento para 2021 em Israel. Na origem da desavença entre os partidos, está o facto de Netanyahu ter rejeitado discutir o orçamento com o seu parceiro governamental.

“Infelizmente não encontramos um parceiro do outro lado”, afirmou Benny Gantz.

As eleições estão agora marcadas para 23 de março — três meses após a dissolução do parlamento. O atual governo continua em funções até essa data.

As últimas eleições israelitas ocorreram em março deste ano e foram ganhas pelo partido de Benjamin Netanyahu, com 29,46% dos votos. O partido Azul e Branco ficou em segundo lugar com 26,59% dos votos.