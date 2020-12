O Benfica anunciou que Pizzi testou positivo para a Covid-19, o que significa que o capitão encarnado vai falhar o encontro desta quarta-feira com o FC Porto para a Supertaça Cândido de Oliveira. No mesmo comunicado, o clube indicou ainda que o diretor-geral Tiago Pinto também está infetado.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional. O jogador Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto testaram positivo ao novo coronavírus e já abandonaram o local onde o plantel estagia em vésperas da Supertaça, em Ílhavo, tendo regressado a Lisboa”, pode ler-se na nota divulgada pelos encarnados.

Atleta já não se encontra em Ílhavo. Equipa continua a preparar Supertaça.#DeTodosUm — SL Benfica (@SLBenfica) December 22, 2020

Assim, Jorge Jesus fica desde já a saber que não vai poder contar com o capitão de equipa para o encontro desta quarta-feira, em Aveiro e contra o FC Porto, onde será disputado o primeiro troféu da temporada. Pizzi tem atualmente 10 golos em 20 jogos esta época, foi o melhor marcador do Benfica no Campeonato no ano passado (em ex aequo com Carlos Vinícius) e ainda esta terça-feira foi o eleito pelo clube para prestar declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol sobre a Supertaça Cândido de Oliveira.

“É uma final, por isso não podemos pensar noutra coisa que não seja a vitória. Entramos sempre com esse objetivo e sabemos que neste jogo não há espaço para erros. É, à partida, o jogo mais exigente até agora e perante um rival, também habituado, tal como nós, a estes grandes jogos. Sabemos das dificuldades, mas confiamos que podemos trazer para Lisboa mais um troféu”, explicou o internacional português, que acrescentou ainda a importância de a equipa ser “igual a si própria” e “confiar no trabalho que é desempenhado ao longo da semana”.

“Este momento que vivemos tem sido difícil para todos. Para nós, é sempre importante ter os adeptos connosco. São o 12.º jogador e, em tempos normais, ajudam-nos muito no campo. Não podendo estar presentes, sabemos que nos vão apoiar à distância. Quanto a nós, vamos dar tudo para lhes dar mais uma alegria”, concluiu Pizzi. Agora, o Benfica terá de fazer tudo isto sem poder contar com o capitão de equipa.