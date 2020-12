As autoridades russas estão a investigar a morte de um cientista em São Petersburgo no último sábado que estaria envolvido no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Alexander Kagansky tinha 45 anos e era o diretor do Centro de Genómica e Medicina Regenerativa da Universidade Federal do Extremo Oriente, em Vladivostok.

O corpo do biólogo molecular foi encontrado no pátio de um edifício de 16 andares com “indícios de morte violenta”, descreveu o Comité de Investigação da Federação Russa. Alexander Kagansky apresentava ferimentos provocados por arma branca no abdómen e terá caído da janela do apartamento no 14º piso do prédio.

Um homem foi detido naquele mesmo dia, mas já foi libertado. Seria um amigo de longa data do cientista identificado por um jornal russo como Igor Ivanov, jornalista de 45 anos, proprietário do apartamento onde Alexander Kagansky pernoitou para celebrar ao longo do fim de semana o aniversário do cientista.

A polícia desconfia que um conflito entre os dois tenha desencadeado o homicídio do cientista por Igor Ivanov. Mas, de acordo com os seus relatos à polícia, enquanto o suspeito preparava um brunch, Alexander Kagansky disse que iria à casa de banho. No entanto, terá alcançado uma faca, autolesionando-se e atirando-se da janela depois.

Segundo o The Moscow Times, Alexander Kagansky trabalhou entre 2004 e 2017 no Instituto Nacional de Oncologia em Edimburgo, Escócia, em busca de soluções contra o cancro. Além da direção do Centro de Genómica, a investigação do cientista estaria a ser utilizada no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19.

No Twitter, a Unidade de Genética Humana do Conselho de Investigação Médica da Universidade de Edimburgo lamentou a morte de Alexander Kagansky, a quem descreveu como “um cientista criativo e apaixonado” e “um amigo e colaborador” daquela instituição.

Alexander Kagansky também era um reconhecido comunicador de ciência para o público mais jovem. A universidade em Vladivostok disse que o cientista “não se limitou à biologia, participando em projetos para desenvolver artes digitais e visuais, preservar a biodiversidade e popularizar a ciência entre as crianças”.