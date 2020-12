Com as ruas londrinas desertas à conta das novas regras de restrição impostas pelo governo de Boris Johnson e o aeroporto de Heathrow às moscas com as limitações aos voos com origem no Reino Unido, é no porto de Dover, em Inglaterra, que se concentra a confusão brotada da identificação de uma nova variante de SARS-CoV-2.

Cerca de 1.500 camiões de carrinhas de transporte de mercadorias aguardam há várias horas em filas na cidade de Kent, à espera que França decida reabrir as fronteiras com o Reino Unido. O encerramento deverá durar 48 horas e terminar às 23h de Londres, mais uma hora em Paris.

Mas não se sabe se esse período pode ser renovado e teme-se uma situação igualmente caótica após a reabertura das fronteiras. É possível, por exemplo, que os motoristas tenham de realizar testes antes de entrar em França, o que exige um grande aparato logístico no Canal da Mancha e uma espera de até três dias pelos resultados.

Enquanto os aeroportos londrinos estão praticamente despovoados, com muitos voos cancelados ou limitados, a confusão vive-se nos aeroportos de chegada, onde quem não apresenta um teste negativo à presença do novo coronavírus tem de realizar um teste ao aterrar. Em Lisboa, o teste custa 100 euros.