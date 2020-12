A sondagem realizada pela Intercampus para o Jornal de Negócios e para o Correio da Manhã dá conta de um aumento de dois pontos percentuais nas intenções de voto em Marcelo Rebelo de Sousa, para 58,4%. André Ventura, com 10,9%, e Tiago Mayan Rodrigues, com 3,2%, também estão em rota ascendente.

Do outro lado do espectro política, Ana Gomes e Maria Matias seguem em sentido contrário. Segundo a sondagem, a ex-deputada no Parlamento Europeu conquistou 12,1% das intenções de voto, enquanto a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda se fixou em 4,5%. Ambas registam assim uma queda de quatro pontos percentuais.

Quanto a João Ferreira, eurodeputada, vereador da Câmara de Lisboa e candidato apoiado pelo PCP, subiu nas intenções de voto: conquista agora 3,3%. Segundo o Jornal de Negócios, como a sondagem foi realizada após várias entrevistas aos candidatos, pode refletir o efeito das últimas declarações oficiais nas intenções de voto dos portugueses.