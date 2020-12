Já houve uma jornada pelo meio, já houve uma lesão pouco preocupante pelo meio, até já houve uma nova vitória pelo meio. Mas a verdade é que a derrota do Atl. Madrid no dérbi com o Real Madrid continua a ecoar pela atmosfera do Wanda Metropolitano — principalmente no que toca à reação intempestiva de João Félix quando foi substituído. E os últimos dias trouxeram um puxão de orelhas importante, vindo de Vicente del Bosque, antigo selecionador que levou Espanha à conquista de um Europeu e de um Mundial.

“Algo que me cai muito mal são os gestos que os jogadores fazem agora quando os substituis. Incomoda-me. No outro dia, o João Félix fez um espetáculo: pontapeou a garrafa, não pôs a máscara, não apertou a mão do treinador… O gesto é muito mau. Os jogadores não percebem que não incomodam o treinador, incomodam os colegas. Não podia corrigir isso?”, disse Del Bosque, em entrevista ao jornal Marca. Certo é que, e tal como disse o antigo selecionador espanhol, João Félix não terá incomodado Diego Simeone. Até porque foi titular no jogo seguinte.

Numa vitória contra o Elche alcançada principalmente graças aos dois golos de Luis Suárez, o avançado português tornou irónica a reação do dérbi e teve o gesto oposto — pediu para sair. Com queixas na zona das costas depois de um choque, Félix acabou por ser substituído e soaram desde logo os alarmes no Atl. Madrid, principalmente devido ao importante jogo desta terça-feira contra a Real Sociedad. “O golpe foi forte, difícil, vi na jogada que eles quiseram cortar um contra-ataque com um bloqueio. Esteve em campo até à segunda parte com dores. Trabalhou muito bem, embora não estivesse confortável. Preferimos deixá-lo descansar”, disse Simeone no final da partida, deixando ainda um elogio ao jovem jogador.

E esta terça-feira, embora já recuperado dessa lesão, João Félix ficava de fora da ficha de jogo contra a Real Sociedad devido a uma faringoamigdalite. Um jogo importante nas contas do topo da tabela da liga espanhola, já que os colchoneros podiam abrir uma distância de seis pontos de vantagem para a equipa que tem sido a sensação da temporada em Espanha — sendo que o conjunto orientado por Simeone tem ainda menos três jogos disputados. Ao mesmo tempo, e com o Real Madrid a entrar em campo só esta quarta-feira contra o Granada, o Atl. Madrid podia fugir provisoriamente à igualdade com os merengues no primeiro lugar e pressionar desde já a equipa de Zidane. Tudo isto, porém, só ficaria decidido ao fim de 90 minutos contra um grupo que voltava a poder contar com David Silva para a liga espanhola, depois de o médio ex-Manchester City ter estado ausente nas últimas duas jornadas devido a uma lesão.

???? @joaofelix70 será baja ante la @RealSociedad debido a una faringoamigdalitis. ℹ https://t.co/rkaTEpKqRw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 22, 2020

Numa primeira parte que acabou sem golos e sem grandes oportunidades, a primeira aproximação à baliza pertenceu à Real Sociedad, através de uma jogada de Silva e Merino. Contudo, o grande destaque até ao intervalo era mesmo a entrada muito dura de Le Normand sobre Lemar — que acabou por merecer um cartão amarelo a Mario Hermoso, pela forma intempestiva com que defendeu que o adversário deveria ter visto o vermelho. Hermoso que, por sua vez, acabaria por abrir o marcador já na segunda parte. O espanhol apareceu praticamente sozinho a cabecear depois de um livre cobrado por Ferreira Carrasco e fez o primeiro golo do jogo (49′).

O mesmo Carrasco poderia ter aumentado a vantagem logo depois, ao aparecer na cara de Remiro na sequência de um passe em profundidade de Koke, mas rematou fraco para as mãos do guarda-redes da Real Sociedad (55′). O segundo golo apareceu a pouco mais de um quarto de hora do fim, por intermédio de Marcos Llorente, que rematou de primeira de pé esquerdo depois de um lance confuso na grande área (74′). Oblak ainda defendeu um enorme pontapé de muito longe de Merquelanz (84′) e o resultado não voltou a alterar-se.

Assim, o Atl. Madrid abriu uma vantagem de seis pontos para a Real Sociedad e uma outra, ainda que provisória, de três pontos para o Real Madrid, estando agora na liderança isolada da liga espanhola. Na ausência de João Félix, Mario Hermoso foi o grande destaque da equipa de Simeone, não só pelo golo que marcou mas pela demonstração de amor à camisola que deixou patente na primeira parte — e que é, uma vez mais, uma ligação direta com o treinador argentino.