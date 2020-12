Boletim. Há nove dias que não havia tantas mortes em Portugal (89), número de infetados quase dobrou em relação à véspera

Os dois primeiros dias desta semana criaram a ideia de uma desaceleração da pandemia que os números desta quarta-feira deitam por terra. Nas últimas 24 horas, contaram-se mais 89 mortes e 4.602 novos contágios de SARS-CoV-2. O aumento, neste dia da semana, é habitual: às segundas e terças-feiras os diagnósticos positivos descem, efeito do fim de semana. Mas o aumento desta quarta-feira é maior do que qualquer outra de dezembro. São mais 46% de casos do que na véspera quando nas semanas anteriores foram, andando para trás no tempo, de 44%, 29% e 10%.

Olhando para as vítimas mortais, há nove dias que não havia tantos registos de óbitos relacionados com a pandemia em Portugal: 89.

A última vez que o valor registado foi mais alto do que o desta quarta-feira foi a 14 de dezembro (90), uma segunda-feira, depois de no dia anterior se ter atingido o valor mais alto desde o início da pandemia (98).