O cantor Edilson da Silva Rodrigues, também conhecido por Matheus, morreu esta terça-feira vítima da Covid-19 em Presidente Prudente, São Paulo, avança a G1.

O membro da dupla de sertanejo Lucas e Matheus tinha estado em Portugal, sendo que, quando chegou ao Brasil, começou a desenvolver sintomas da doença.

O cantor de 57 anos chegou a ser internado, no início de dezembro, devido a complicações respiratórias, estando nos cuidados intensivos desde o dia 16 deste mês.

O apresentador português José Figueiras já reagiu à morte do artista brasileiro, através da publicação de uma foto no Facebook, com a seguinte descrição: “Que Ano este. 2020 não pode ser tão cruel. Acabo de perder mais um amigo, um cantor uma excelente pessoa. Porquê? Até sempre Mateus… Matheus Fama descansa em paz”.