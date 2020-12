Os líderes da União Europeia divulgaram esta quarta-feira uma mensagem natalícia por vídeo a apelar aos cidadãos europeus que atuem com sentido de responsabilidade durante a época festiva, para que a Europa possa superar a pandemia da Covid-19.

O vídeo, intitulado “Unidos contra a Covid-19” e divulgado esta manhã, reúne curtas mensagens do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e dos 27 chefes de Estado e de Governo da UE, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, que, com uma máscara de proteção, assume que este natal vai ser “diferente”, mas sublinhando que esse é “o melhor presente” que se pode dar “àqueles que estão na linha da frente no combate à Covid”.

EU27 mobilise Team Europe — 450 million strong — to keep #COVID19 under control and take care of each other.

Together, along with vaccines, we will lay the ground for a safe, confident & prosperous 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣. pic.twitter.com/HPXMePbvjd

— Charles Michel (@eucopresident) December 23, 2020