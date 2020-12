A Google vai continuar com a atualização dos mapas da opção Street View em Portugal. Até junho de 2021, os carros da gigante da tecnologia vão percorrer diversos locais de norte a sul do país, incluindo as ilhas, para recolher novas imagens e, assim, manter atualizado o Google Maps (que tem esta opção), anunciou a empresa esta quarta-feira em comunicado.

As imagens captadas pelos carros da Google vão ser recolhidas em 360º em vária cidades e estradas portuguesas. O objetivo é que estas novas imagens renovem as já existentes na função Google Maps e captem também fotografias de regiões e locais turísticos não abrangidos em recolhas interiores.

A opção de Street View está disponível nas apps Google Maps em mais de 80 países do mundo e permite aos utilizadores explorarem e navegarem de forma virtual uma zona ou um bairro, através de imagens panorâmicas ao nível da rua. A atualização em Portugal será realizada com os carros do Street View.

Em termos de privacidade, antes de a Google divulgar as imagens desfoca as caras de pessoas e as matrículas de carros que possam aparecer nas imagens. Os utilizadores que queiram remover as imagens também podem ativar depois a opção “comunicar um problema”, já com as fotos publicadas, que aparece no canto inferior de cada imagem, e pedir que a imagem seja removida.