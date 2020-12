Foi aprovado em julho, as candidaturas abriram em setembro, e só em novembro os primeiros pagamentos foram processados. Ainda há centenas de trabalhadores precários, recibos verdes e outros sem proteção social, que não receberam qualquer pagamento do Estado do chamado Apoio Extraordinário de Prestação Social para Trabalhadores. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias (conteúdo para assinantes)

Esta terça-feira, depois de centenas de queixas terem sido enviadas para a Segurança Social, provedora da Justiça, grupos parlamentares e comunicação social, o Governo comprometeu-se a fazer dois pagamentos até 30 de dezembro. A denúncia partiu de um grupo de Facebook criado para o efeito.

O apoio de 438, 81 euros deveria ter sido entregue todos os meses desde julho, embora com os atrasos no processo só tenham começado a ser transferidos no mês passado. Entre os mais de 200 integrantes do grupo de Facebook, só 24,4% receberam o apoio estatal durante todos os meses.

Os pagamentos serão feitos a 23 e 30 de dezembro, segundo nota do Instituto da Segurança Social, e incluem retroativos.