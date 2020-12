– Estava aqui a falar da possibilidade que havia de teres jogado ainda os playoffs na última época, que acabou por não acontecer. Portanto, estiveste só a trabalhar o teu jogo e a recuperar a tua condição para estares bem…

Sem público nas bancadas mas com interesse redobrado no regresso da NBA, as entrevistas depois dos encontros ganharam um outro peso. Ainda assim, nem tudo corre sempre bem e a resposta com uma única palavra de Kevin Durant à antiga estrela Charles Barkley rapidamente se tornou um dos pontos altos da noite, até pelo ar de espanto com que o ex-MVP ficou a olhar para a câmara, sem perceber muito bem o que dizer. Se em campo o extremo que voltou aos pavilhões para jogar oficialmente 561 dias depois de uma grave lesão no tendão de Aquiles deu a melhor resposta, fora dele não poderia ter sido mais sucinto, numa tendência que se seguiu nas perguntas de nomes como Shaquille O’Neal ou Kenny Smith. Mas o mais importante estava feito. E bem feito.

Charles Barkley's reaction to Kevin Durant's one word answer to his question.loooooool pic.twitter.com/KEHnG0wGa3 — gifdsports (@gifdsports) December 23, 2020

Bastaram 12 minutos no primeiro período para se perceber o que podem ser os Brooklyn Nets na presente época com o regresso do MVP da época de 2014 e campeão em 2017 e 2018. E logo contra a antiga equipa, os Golden State Warriors do amigo e também regressado Stephen Curry: dos 40 pontos marcados a abrir pela formação visitada, 27 pertenceram a KD e Kyrie Irving, uma dupla que se transformou num tornado e deixou uma mensagem à concorrência na Conferência Este, sobretudo Miami Heat, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Toronto Raptors. E a vitória por 125-99 sobre uma equipa de Steve Kerr que voltou a começar a nova temporada assolada pelas lesões de Klay Thompson e Daymond Green (a do primeiro mais grave) foi construída na primeira parte.

Kevin Durant & Steph Curry. Just like old times. pic.twitter.com/PHuSHON8ch — Legion Hoops (@LegionHoops) December 22, 2020

Se Curry acabou os pouco mais de 30 minutos realizados com “apenas” 20 pontos com dez assistências e uma percentagem de lançamentos de três pontos de 20%, Durant marcou 22 pontos em 25 minutos onde esteve sempre muito ativo e a desequilibrar sobretudo no plano ofensivo. Irving, com 26 pontos, quatro ressaltos e outras tantas assistências, foi o MVP do encontro, com uma percentagem de lançamento de 60% em 23 tentativas.

KD returns and makes his Nets debut ???? Kevin Durant drops 22 PTS in 3 quarters of action as the @BrooklynNets top GSW top open the season! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/kwCUOWN1SP — NBA (@NBA) December 23, 2020

Ainda assim, nem todas as atenções dos Brooklyn Nets estiveram focadas no Barclays Center e a “culpa” é de James Harden, um dos melhores marcadores da competição nas últimas temporadas. Depois de um arranque atribulado onde teve de ficar em isolamento por ter frequentado clubes noturnos e regressou aos treinos com alguns quilos a mais, as coisas não acalmaram e a The Athletic avançou esta terça-feira que o jogador tem vivido episódios de tensão com os companheiros, tendo mesmo atirado uma bola ao rookie Jae’Sean Tate. Os Houston Rockets já admitem trocar o jogador mas na corrida estão também Miami Heat ou Philadelphia 76ers.

Rockets players' early signs of tension in recent days included James Harden throwing a basketball at a rookie, setting the stage for Houston to tip off the season on Wednesday. Story from @ShamsCharania for @TheAthleticNBA ⤵️ — The Athletic (@TheAthletic) December 22, 2020

No outro encontro da noite, o mais aguardado por envolver os novos campeões Los Angeles Lakers, a festa foi feita apenas antes do encontro, altura em que LeBron James, Anthony Davis e companhia receberam os anéis pelo título da última temporada com algumas mensagens em vídeo de familiares e amigos próximos que continuam sem poder ir aos pavilhões. Paul George, que no ano passado foi tantas vezes criticado por desaparecer nos principais encontros, foi a grande figura dos Clippers no dérbi de LA com 33 pontos, seis ressaltos e três assistências entre percentagens de 13 em 18 nos lançados de dois e cinco em oito nos triplos. Kahwi Leonard, com 26 pontos, foi o outro melhor marcador no triunfo por 116-109, onde LeBron fez 22 pontos e Serge Ibaka ganhou o duelo particular com Marc Gasol, poste espanhol campeão pelos Raptors que fez a estreia pelos Lakers (cinco pontos).

LeBron and AD get their first rings as Lakers ???? pic.twitter.com/olhoDsrO4Z — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2020