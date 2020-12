Três polícias foram mortos a tiro no centro de França, a 180 quilómetros de Lyon, enquanto intervinham num caso de violência doméstica na noite de terça-feira. Um quarto agente ficou ferido. As buscas pelo homem continuam.

Segundo a Reuters, os agentes de segurança foram chamados a intervir para acabar com a agressão de uma mulher quando foram surpreendidos por um homem armado.

O agressor, um homem de 48 anos, disparou à chegada da polícia e ateou fogo na sua casa que ficou destruída pelas chamas.

A mulher refugiou-se no telhado da habitação e foi resgatada pouco depois pelas forças policiais.

Esta é uma operação de gendarme que está relacionada à violência doméstica, que viu alguns desenvolvimentos que ainda estão em andamento”, afirmou um representante do gabinete do prefeito regional.

Os residentes do bairro tiveram de ser retirados pelas autoridades e foi criada um perímetro de segurança.

O Ministério do Interior da França já reagiu e confirmou que os três policiais mortos no incidente tinham 21, 37 e 45 anos. Gérald Darmanin publicou uma mensagem na sua conta do Twitter onde enviou as condolências às famílias das vítimas.