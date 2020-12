O Presidente da República recebeu esta quinta-feira uma carta do Presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, em resposta às felicitações enviadas por Marcelo Rebelo de Sousa aquando da eleição. Na carta, Joe Biden agrade as “amáveis palavras” de Marcelo Rebelo de Sousa e lamenta que ainda não tenham “tido a oportunidade de falar ao telefone“. O presidente-eleito diz que tanto ele como a vice-presidente-eleita Kamala Harris estar ansioso por trabalhar com Marcelo e “o seu governo” numa abordagem aos “problemas comuns” que os dois países e os respetivos povos enfrentam.

Joe Biden lembra que a sua administraçaõ assumirá o cargo “num momento de grandes desafios globais, do coronavírus às mudanças climáticas”, desafios que “transcendem as fronteiras e requerem cooperação internacional”.

O presidente eleito termina a carta dizendo: